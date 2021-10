Una descarga eléctrica recibió el menor de edad Johan Hoyos, de 13 años, luego de que pisó, sin darse cuenta, una caja de energía destapada bajo un charco. El joven iba caminando por un sector del parque La Florida, en Engativá, con cuatro de sus compañeros de colegio.

Ante el accidente, una compañera trató de auxiliar a Hoyos tomándolo del brazo, sin embargo, la fuerte descarga hizo que la corriente la expulsará, causándole heridas a la joven.

Según contó César Hoyos, padre del niño fallecido, los niños salieron a caminar bajo la lluvia, luego de terminar una actividad lúdica del colegio. “Por los charcos, Johan no se percató de que había una caja de cables de energía destapada, metió el pie y recibió una fuerte descarga”.

Niño murió electrocutado en Bogotá al pisar una alcantarilla sin tapa

“Hay que revisar constantemente. No esperar que pase una cosa así. Le pido a Dios que no le pase a ninguno de los propietarios de esas empresas para que no sientan lo que yo siento, porque no se lo deseo a nadie. Duele, es grande y ni a ellos se lo deseo”, destacó Hoyos.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para atender la emergencia. Por su parte, los padres del menor de edad piden que se investigue si hubo negligencia de Enel Codensa por la falta de mantenimiento y supervisión de la caja de energía pues, algunos vecinos aseguran que un perro había sido electrocutado en similares condiciones semanas antes.

Tras el hecho, Codensa anunció que puso la tapa a la caja eléctrica. Mediante un comunicado informó que, “la compañía desplazó un equipo técnico con el fin de validar las condiciones en terreno e iniciar las investigaciones que puedan determinar las causas del accidente ocurrido”.