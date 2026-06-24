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“No era responsable cambiar el pico y placa en medio de tantas obras”: Claudia Díaz

Claudia Díaz dejará el cargo como secretaria de Movilidad tras dos años al frente de uno de los sectores más críticos para la ciudad. Habló sobre la ciudad que deja y los retos para la nueva secretaria, María Fernanda Ortiz.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
24 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
Claudia Díaz, secretaria saliente de Movilidad.
Claudia Díaz, secretaria saliente de Movilidad.
Foto: Secretaría de Movilidad

Claudia Díaz dejará la Secretaría de Movilidad, después de dos años y medio al frente de una de las entidades con mayor presión ciudadana de Bogotá. Su salida ocurre en medio de una etapa marcada por grandes obras de infraestructura; la construcción de la primera línea del Metro; cambios en la gestión del tráfico, y una discusión permanente sobre la efectividad de los planes de manejo de tráfico en medio de este panorama. La funcionaria habló con El Espectador.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 24 minutos
Sin duda esta alcaldía ha sido una de las mejores de las últimas décadas, pero esto no quiere decir que las cosas no se hayan podido hacer mejor. El tráfico de la ciudad ha empeorado como nunca por el mal comportamiento y falta de control de la autoridad, tema que no mejora. La entrevista parece desconectada de la realidad, moverse en Bogotá es ahora más peligroso que antes. Tumbaron obras sin haber construido su reemplazo, el tema se sigue manejando como un pueblito como es costumbre en Bogotá
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