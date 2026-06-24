“No era responsable cambiar el pico y placa en medio de tantas obras”: Claudia Díaz

Claudia Díaz, secretaria saliente de Movilidad. Foto: Secretaría de Movilidad

Claudia Díaz dejará la Secretaría de Movilidad, después de dos años y medio al frente de una de las entidades con mayor presión ciudadana de Bogotá. Su salida ocurre en medio de una etapa marcada por grandes obras de infraestructura; la construcción de la primera línea del Metro; cambios en la gestión del tráfico, y una discusión permanente sobre la efectividad de los planes de manejo de tráfico en medio de este panorama. La funcionaria habló con El Espectador.

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