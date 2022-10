“No es la impunidad la que nos va a dar seguridad”: Claudia López a Gustavo Petro

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sin decirlo de forma directa, envió un par de mensajes al Gobierno Nacional. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Tras su gira internacional, la alcaldesa Claudia López reasumió funciones y llegó a una ciudad con un ambiente enrarecido. No solo por las recientes manifestaciones y hechos de violencia; la polémica por la posible intervención del viceministro del interior en la liberación de dos miembros de la primera línea (capturados por la Policía), y la inestabilidad cambiaria. A pesar de las buenas relaciones que ha tratado de mantener con el gobierno de Gustavo Petro, aprovechó la maratón de entrega de colegios, para expresar su malestar y marcar distancia frente al manejo que algunos temas, en especial, con la denominada primera línea.

Y lo primero, sin hacer alusión directa, fue la libertad de dos indígenas embera, detenidos tras los disturbios del pasado miércoles en el centro de Bogotá, y su incomodidad por la presunta intervención el pasado domingo del Gobierno Nacional, para lograr la liberación de dos jóvenes de la denominada Primera Línea, que fueron detenidos el pasado domingo, tras las violentas manifestaciones que se registraron en inmediaciones del Portal Américas.

“Las familias de nuestra ciudad, sea alrededor del Portal Américas o Los Mártires, se merecen una vida tranquila. No vamos a retroceder, no tenemos por qué retroceder. Que el diálogo sea el mecanismo para concertar, para fomentar la seguridad y el respeto, no para legitimar a los que usan la violencia contra sus propios conciudadanos y las autoridades”, dijo la mandataria.

Y complementó: “Ninguna democracia es estable ni legítima, si los ciudadanos pueden difundir como se agrede a los gestores de convivencia y a la Policía, y quienes los agreden quedan libres. Y días después, se agrede otra vez a ciudadanos alrededor del Portal de las Américas y quienes lo hacen quedan libres. No es la impunidad, la que nos va a dar seguridad, ni tranquilidad. Es la justicia, las oportunidades y el estado social de derecho. No el estado social sin derecho e impunidad. Ese no nos va a dar”.

La alcaldesa aprovechó para enlazar el tema de la liberación de manifestantes violentos, con otro tema que está afectando a los bogotanos: la inestabilidad económica ligada a las declaraciones del Gobierno Nacional, que supuestamente han influido en la macroeconomía. Su mensaje: prudencia y no especular.

“Que haya certeza de propósito y unidad en el camino. La estabilidad cambiaria y la estabilidad macroeconómica es un bien público. Con eso no se juega. No se especula. El costo lo pagan nuestros ciudadanos, que ven como la inflación se come su salario o como los vecinos de San Cristóbal, preocupados porque no se adjudicó el cable aéreo. Necesitamos prudencia, certeza, estabilidad, unidad. Unidad en la convivencia, paz, en el respeto”, concluyó.

Sobre el discurso de la alcaldesa no se ha escuchado ninguna reacción del gobierno Nacional. No obstante, se empieza a marcar distancia entre el Distrito y la Nación en algunos temas puntuales, especialmente con el trato especial que se le pretende dar a los violentos, en medio de la protesta social.

