“No es una barrera al aborto”: concejal pide al alcalde sancionar acuerdo Ruta por la Vida

Entre las principales críticas se encuentran que sería inconstitucional, que crearía una nueva Ruta Integral de Atención en Salud sin competencia legal, que impondría barreras al aborto y que obligaría a exámenes psicológicos.
Foto: Getty Images - Oscar Wong
Tal parece que desde el Concejo de Bogotá hay un grupo de cabildantes que se resisten a ver morir, antes de que nazca a la vida jurídica, el acuerdo Ruta por la Vida, iniciativa que aprobó la corporación y que, explican sus promotores, pretende crear un conjunto de estrategias para garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes y lactantes, así como de la vida por nacer.
Desde que lo aprobaron y el acuerdo quedó para sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, han sido múltiples las voces en contra, entre ellas las de las...
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
