Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No es una barrera al aborto”: concejal pide al alcalde sancionar acuerdo Ruta por la Vida

La concejal Clara Sandoval pide al alcalde Galán que sancione el acuerdo Ruta por la Vida. Afirma que es una política de acompañamiento psicosocial, no una restricción al aborto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
18 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Entre las principales críticas se encuentran que sería inconstitucional, que crearía una nueva Ruta Integral de Atención en Salud sin competencia legal, que impondría barreras al aborto y que obligaría a exámenes psicológicos.
Entre las principales críticas se encuentran que sería inconstitucional, que crearía una nueva Ruta Integral de Atención en Salud sin competencia legal, que impondría barreras al aborto y que obligaría a exámenes psicológicos.
Foto: Getty Images - Oscar Wong

Tal parece que desde el Concejo de Bogotá hay un grupo de cabildantes que se resisten a ver morir, antes de que nazca a la vida jurídica, el acuerdo Ruta por la Vida, iniciativa que aprobó la corporación y que, explican sus promotores, pretende crear un conjunto de estrategias para garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes y lactantes, así como de la vida por nacer.

Desde que lo aprobaron y el acuerdo quedó para sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, han sido múltiples las voces en contra, entre ellas las de las...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Embarazo

Bogota

Distrito

Vida

Derechos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.