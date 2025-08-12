No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Otra promesa incumplida con la troncal av. Ciudad de Cali: no estará lista en 2025

Tras varios llamados de atención al contratista del grupo 2, el IDU tomó posesión del frente de obra y debe abrir una nueva licitación para que otro culmine los trabajos, con cerca del 30 % de retraso. Este bache impide cumplir los planes de la Alcaldía de entregar la obra a finales del año.

Redacción Bogotá
12 de agosto de 2025 - 05:56 p. m.
Para el común de los bogotanos, uno de los puntos más difíciles de transitar en la ciudad es la av. Ciudad de Cali, una de las últimas grandes avenidas que se construyeron en la capital. La situación se hizo más compleja en el sur, con las obras de la futura troncal de Transmilenio, que alimentará la primera línea del metro, la cual tendrá una extensión de siete kilómetros y que beneficiará a casi un millón de personas.

