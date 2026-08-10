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“No hablamos de mover vehículos, sino personas”: María Fernanda Ortiz, sec. de Movilidad

La nueva secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, analiza el impacto de las obras, el futuro del Metro, la realidad del transporte público y los retos de seguridad vial en una ciudad en transformación.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
10 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá. Asumió el cargo luego de su paso por la gerencia de Transmilenio.
María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá. Asumió el cargo luego de su paso por la gerencia de Transmilenio.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Hoy Bogotá vive lo que María Fernanda Ortiz, nueva secretaria de Movilidad, define como una “transformación histórica”. Con más frentes de obra activos que nunca (incluyendo la Primera Línea del Metro, el Transmicable de San Cristóbal y nuevas troncales de Transmilenio), la capital soporta un punto de tensión entre el caos vial del presente y la promesa de un sistema de transporte de alta calidad para el año 2028. Esta ingeniera, experta en transporte, que lideró Transmilenio antes de asumir este cargo, explica por qué el enfoque de la ciudad...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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cesarc655(66636)Hace 9 horas
Gracias Petro por generar el pago según el avance de obra que obligó a los alcaldes a trabajar en estos frentes y sino estarían tan descuidados como la seguridad con tal de hacer oposición al gobierno central
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