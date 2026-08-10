“No hablamos de mover vehículos, sino personas”: María Fernanda Ortiz, sec. de Movilidad

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá. Asumió el cargo luego de su paso por la gerencia de Transmilenio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Hoy Bogotá vive lo que María Fernanda Ortiz, nueva secretaria de Movilidad, define como una “transformación histórica”. Con más frentes de obra activos que nunca (incluyendo la Primera Línea del Metro, el Transmicable de San Cristóbal y nuevas troncales de Transmilenio), la capital soporta un punto de tensión entre el caos vial del presente y la promesa de un sistema de transporte de alta calidad para el año 2028. Esta ingeniera, experta en transporte, que lideró Transmilenio antes de asumir este cargo, explica por qué el enfoque de la ciudad...