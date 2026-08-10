10 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
“No hablamos de mover vehículos, sino personas”: María Fernanda Ortiz
Bogotá atraviesa una transformación histórica con el mayor número de frentes de obra activos en su historia. Conversamos con María Fernanda Ortiz, nueva secretaria de Movilidad, sobre el reto de liderar una ciudad que hoy sacrifica velocidad para ganar calidad de vida en el futuro. Bajo la premisa de que el objetivo principal es mover personas y no solo máquinas, la secretaria analiza los pilares que definirán la movilidad capitalina en los próximos años.
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