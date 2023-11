¡No habrá paro! Taxistas se bajan del paro por falta de garantías

Varios líderes de los taxistas anunciaron que no participarán en la jornada de protesta, planeada para este 22 de noviembre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La toma a Bogotá, que anunciaron por varias semanas el gremio de taxistas, ya no va. A través de un comunicado, que emitieron este martes 21 de noviembre, varios líderes gremiales anunciaron que no saldrán a las calles, porque consideran que no existen las garantías constitucionales, que les permitan ejercer su derecho a la protesta.

En el documento, firmado por el Comité de Paro, consta de tres numerales en donde exponen las razones para desistir de la protesta:

1. “Desistimos de la protesta convocada para el miércoles 22 de noviembre, ya que está satanizada y mal influenciada por algunos medios de comunicación y la doctora claudia López, alcaldesa de Bogotá. Nosotros debemos ser responsables frente a los sucesos que se puedan presentar con los vehículos y la integridad física de los compañeros, por tal motivo, la invitación es a desistir de la protesta pacífica por seguridad del gremio en general”.

2. “Muy respetuosamente solicitamos al doctor William Camargo, ministro de Transporte, que dé claridad a la circular 20231010000687 del 20 de noviembre del año en curso que no se encuentra en concordancia jurídica con el órgano de cierre constitucional”.

3. “Ratificamos que el gremio de taxistas iba a hacer uso de su libre derecho a la protesta. Se pronosticaba una jornada de protesta organizada de forma pacífica y sin perjudicar a la ciudadanía con ningún tipo de bloqueo. El gremio taxista es un gremio honesto, trabajador, comprometido con la ciudadanía en general”.

En el documento, el Comité de Paro anunció, además, que seguirán en asamblea permanente hasta que no se dé la reunión entre Secretaría de Movilidad, Secretaría de seguridad, Secretaría de Gobierno y el gremio para buscar una salida efectiva a la problemática que enfrenta el gremio.

