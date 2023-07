“No hay protocolos para estos casos”, maestra agredida por quitarle celular a alumna

(Imagen de referencia) El 91,7% de los reportes de violencia se registra en colegios oficiales de la capital de país. Foto: Pixabay

Apenas seis días en la institución tenía la maestra que denunció haber sido atacada, el pasado miércoles 19 de julio, por un grupo de alumnos de undécimo grado en un colegio distrital de Fontibón, en el occidente de la capital del país, en hechos que son materia de investigación por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Frente a esta situación, la docente anunció que, aunque no quiere enemistar a los estudiantes, ya hay acciones legales en curso en contra de los presuntos responsables de la agresión.

“Jamás los estudiantes son enemigos de los docentes, pero mi responsabilidad es seguir los conductos legales. Lo que yo siempre he enseñado a mis alumnos es que hay que asumir las cosas, y estos hechos tienen que quedar en la retina de la comunidad educativa”, indicó la docente a Blu Radio.

Vale recordar que la agresión inició, al parecer, cuando la maestra le quitó el celular a una estudiante del colegio Costa Rica, quien la agredió física y verbalmente.

“Eres nuevo, y es una situación que los profesores me entenderán, en la que se está jugando la autoridad, por lo que hay que hacer una acción, tomo el celular de la mesa, y es cuando se me viene encima, me arrincona contra una pared y me agrede”, relató a la maestra.

En ese sentido, la maestra asegura haber sido agredida físicamente por dos estudiantes, y verbalmente por otras cuatro, en un salón de cerca de 30 alumnos. Así, los agresores tendrían más de 17 años, por los que podrían enfrentar cargos penales por la agresión contra la docente.

La maestra denunció que “no hay protocolo para cuando un alumno agrede a un profesor. La coordinadora fue muy diligente, estaba sola en la oficina, en estado de shock, tomo un hoja. Luego llegó la madre de una de las estudiantes que me agredió para pedirme el celular de su hija”, denunció la víctima de estos hechos.

Según cifras de la Secretaría de Educación, en el Sistema de Alertas ha recibido, en lo corrido de 2023, cerca de 2.301 casos de abuso o violencia de colegios públicos y privados de Bogotá, de los cuales el 28,86 % de los casos están relacionados con agresiones físicas.

Este tipo de agresiones, según los reportes del Distrito, es el tipo de violencia más común que se experimenta en las instituciones educativas de la capital. Por su parte, se estima que 31,97 % de los alumnos masculinos han experimentos violencia física en los colegios, según cifras oficiales.

¿Qué dice la secretaría de Educación?

Ante el episodio que denunció la docente en redes sociales, la secretaría de Educación emitió un pronunciamiento, en el que expresó su preocupación por “los presuntos hechos de agresión ocurridos el 19 de julio en un colegio de Fontibón. Ante este suceso hemos actuado de manera inmediata y coordinada, para brindar el apoyo necesario a todas las personas involucradas y hacer seguimiento oportuno y responsable”, expresó.

Con respecto a presuntos hechos de agresión presentados en el colegio Costa Rica, nuestra secretaria @EdnaBonillaSeba y el rector Julián Prieto hacen un llamado a la comunidad educativa para resolver pacíficamente los conflictos: https://t.co/2l6LfRWdJb pic.twitter.com/obUXLMGlbY — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) July 21, 2023

Agregaron que, desde el momento en el que se conoció el suceso, se estableció comunicación con la dirección local de Fontibón y las directivas del colegio, buscando clasificar los hechos y brindar atención médica, apoyo psicosocial y de seguridad en el trabajo a la docente. “Se ha citado al comité de convivencia escolar para este 21 de julio, desde donde se abordará la situación de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley 1620″.

Explicaron que se ha realizado un enlace con las entidades del sistema de protección para atención diferenciada y articulada del caso, y que se encuentran trabajando en un plan pedagógico, desde el enfoque restaurativo, “que permita fortalecer la convivencia escolar en el colegio y bridar el apoyo necesario a las y los estudiantes y el personal docente”.

