“No hemos avanzado en una Bogotá 24 horas”: concejal Clara Name

“Hoy desafortunadamente no hemos avanzado en lo que se hubiera querido, durante estos 6 años”, fue el llamado de la concejal María Clara Name al Distrito ante, dijo, una falta de implementación del Acuerdo 706 de 2018, que busca convertir a Bogotá en una ciudad 24 horas. “Por eso hacemos un llamado para que sea tenida en cuenta las demandas de la ciudad a nivel cultural, turístico, gastronómico y desarrollo económico, pero garantizando la seguridad, movilidad, salud, educación, jardines, Comisarías de Familia y la oferta institucional para su pleno funcionamiento”, instó Name.

La cabildante aseguró que es urgente establecer un ente articulador denominado Gerencia Nocturna, liderada por la secretaría de Desarrollo, para que articule los actores privados y públicos que confluyen en el escenario productivo nocturno. “Tenemos varios ejemplos de alcaldes nocturnos en ciudades como Amsterdam, Paris, Londres, Nueva York, así como Asunción, Paraguay y San José de Costa Rica ciudades de América Latina líderes en la consolidación de modelos de turismo nocturno”, explicó la concejal.

Y es que según Name, el plan piloto de la ‘Bogotá productiva 24 horas´, que se llevó a cabo en el 2020, se evidenció la participación del 87% de establecimientos micro, pequeñas medianas empresas y 13% grandes empresas. El 37% de los establecimientos participantes contrataron trabajadores adicionales durante el piloto y el 50% de los empleados contratados durante el piloto fueron mujeres y las ventas aumentaron un 35%.

“Nos preocupa la importancia de la política pública con compromisos y voluntad institucional. También, definir polígonos y zonas de localidades que impulsen y fortalezcan desarrollo de distintas actividades y oferta de servicios públicos y privados. Así mismo, Fortalecer la estrategia de comunicación y divulgación. Y finalmente, trabajar conjuntamente en formulación e implementación de esta política, a no dejar pasar más tiempo y que pueden hacer de Bogotá una ciudad de vanguardia nocturna”, concluyó la concejal María Clara Name.

Los retos de ser una Bogotá 24 horas

El asunto de activar una ciudad 24 horas implica una serie de retos a tener en cuenta. La seguridad, por ejemplo, sigue siendo uno de ellos, en especial en una ciudad donde está disparada la percepción de inseguridad. Para Andrés Guerrero, profesor investigador de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, la estrategia de Bogotá productiva 24 horas no puede implementarse si la seguridad no cambia.

Según datos de Fenalco, entre enero y febrero de 2024, el 36,5 % de los comerciantes manifestaron haber sido víctimas de hurto, siendo los celulares los artículos que más roban (58%), seguido de dinero (40%) y productos de su negocio (17%). Por ello, garantizar que no solo los negociantes sino la población se sienta sin miedo de andar en las calles durante la noche (y durante el día), es una variable clave para el éxito de este tipo de estrategias. Así lo explicó Ariel Palitz, quien, de entrada, descartó que la solución sea más policías.

“Los retos para ser una ciudad nocturna se encuentran en todas partes. No puedes resolver los problemas de la noche, sin soluciones a los problemas en el día. Nosotros desmantelamos en Nueva York el plan March, donde las autoridades cerraban un bar si había problemas. Ahora, coordinamos una respuesta unificada con los establecimientos, donde se reúne la policía y los dueños en el día, para discutir problemáticas y proponer soluciones mutuas: ¿necesitas menos o más seguridad? ¿Cambiamos la seguridad?”, ejemplifica Palitz.

Sumado a esto, hay otros retos importantes como la movilidad, la recolección de residuos, la regulación del ruido, los costos en materia de empleabilidad y el cambio cultural en la ciudadanía. “Tenemos que organizarnos de una manera diferente. No es que no se pueda hacer. Es cuestión de repensar lo que significan los horarios para las personas. Los privados se van a mover a medida que el gobierno local se mueva”, agrega Palitz.

