El nuevo hogar que combate la soledad y el abandono hospitalario: “No olviden a los abuelos”

Jorge Luis Nieto, de 75 años, fue diagnosticado con Tuberculosis. Foto: María García

El reloj marca las doce del mediodía. Un grupo de 45 personas mayores de 60 años, que hace poco disfrutaba del sol, es conducido al comedor. En las mesas se mezclan acentos, profesiones y las historias propias de la edad. Este grupo es el primero de muchos que no pasará la Navidad en soledad, rodeado de monitores de signos vitales o en el frío de un pasillo hospitalario tras ser abandonado. Ahora, la música de antaño, la compañía y una cena caliente los acercan al calor de un nuevo hogar.

Alberto Delgado Londoño, de 73 años, nació en Armenia...