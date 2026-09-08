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“No peleamos con la tecnología, le encontramos un propósito”: secretaria de Educación

Sanciones pedagógicas a los estudiantes, cambios en las reglas y expectativas de mejorar el relacionamiento escolar, son los puntos clave que detalló la secretaria de Educación, Julia Rubiano, en entrevista con El Espectador, tras la firma de la resolución que deja en firme la prohibición del uso de pantallas en colegios privados y públicos de Bogotá.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
08 de septiembre de 2026 - 01:00 a. m.
Según la Secretaría de Educación, 77.000 estudiantes, docentes, directivos y familias participaron de los Foros Educativos Institucionales en las 20 localidades, donde recogieron 266 rutas sobre cómo la escuela comprende y responde a las dinámicas de los entornos digitales.
Según la Secretaría de Educación, 77.000 estudiantes, docentes, directivos y familias participaron de los Foros Educativos Institucionales en las 20 localidades, donde recogieron 266 rutas sobre cómo la escuela comprende y responde a las dinámicas de los entornos digitales.
Foto: Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación expidió este lunes la Resolución 1037 de 2026 que fija las reglas y excepciones sobre el uso de teléfonos y demás dispositivos de pantalla en los colegios públicos y privados de Bogotá. La decisión es clara: ningún estudiante podrá usarlo con fines distintos al educativo y cada institución tendrá la discrecionalidad de determinar si permite su porte o, por el contrario, quedarán bajo custodia durante el descanso y hasta el final de la jornada.

De esta manera, el uso del teléfono móvil, así como el de otras pantallas...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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