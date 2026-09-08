“No peleamos con la tecnología, le encontramos un propósito”: secretaria de Educación

Según la Secretaría de Educación, 77.000 estudiantes, docentes, directivos y familias participaron de los Foros Educativos Institucionales en las 20 localidades, donde recogieron 266 rutas sobre cómo la escuela comprende y responde a las dinámicas de los entornos digitales.
Foto: Alcaldía de Bogotá
La Secretaría de Educación expidió este lunes la Resolución 1037 de 2026 que fija las reglas y excepciones sobre el uso de teléfonos y demás dispositivos de pantalla en los colegios públicos y privados de Bogotá. La decisión es clara: ningún estudiante podrá usarlo con fines distintos al educativo y cada institución tendrá la discrecionalidad de determinar si permite su porte o, por el contrario, quedarán bajo custodia durante el descanso y hasta el final de la jornada.
De esta manera, el uso del teléfono móvil, así como el de otras pantallas...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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