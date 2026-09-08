“No peleamos con la tecnología, le encontramos un propósito”: secretaria de Educación

Según la Secretaría de Educación, 77.000 estudiantes, docentes, directivos y familias participaron de los Foros Educativos Institucionales en las 20 localidades, donde recogieron 266 rutas sobre cómo la escuela comprende y responde a las dinámicas de los entornos digitales. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación expidió este lunes la Resolución 1037 de 2026 que fija las reglas y excepciones sobre el uso de teléfonos y demás dispositivos de pantalla en los colegios públicos y privados de Bogotá. La decisión es clara: ningún estudiante podrá usarlo con fines distintos al educativo y cada institución tendrá la discrecionalidad de determinar si permite su porte o, por el contrario, quedarán bajo custodia durante el descanso y hasta el final de la jornada.

De esta manera, el uso del teléfono móvil, así como el de otras pantallas...