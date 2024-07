Aplicaciones financieras ayudarán a personas a recibir ingreso mínimo garantizado

Celular Foto: Luis Villasmil en Unsplash - Luis Villasmil en Unsplash

La Secretaría Distrital de Integración Social hizo una invitación a aquellos que estén siendo beneficiados por el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) a adoptar el uso de aplicaciones financieras como DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la Mano, MOVii o Dale. Este llamado busca facilitar el acceso a los apoyos económicos de forma más segura y sencilla.

Para aquellos beneficiarios que enfrentan dificultades al descargar y usar estas aplicaciones, se ha puesto a disposición asistencia en las subdirecciones locales. La ubicación de la subdirección más cercana se puede consultar en el siguiente enlace: Ubicación de subdirecciones.

De igual forma, la Secretaría recordó por medio de sus redes sociales a los hogares no bancarizados, que reciben sus subsidios a través de Efecty y MOVii Ventanilla, la importancia de retirar los pagos dentro del plazo estipulado. Si no se retiran los giros en 30 días, los fondos regresan a la Secretaría Distrital de Hacienda y no pueden ser recuperados. Además, después de tres intentos fallidos de pago, el beneficio será bloqueado, impidiendo el acceso a los subsidios hasta que se resuelva la situación.

Los beneficiarios que necesiten actualizar sus datos (como la entidad financiera) o reportar novedades (por ejemplo, el retiro del programa o el fallecimiento de un miembro del hogar) pueden hacerlo a través del portal ‘Bogotá Te Escucha’: Bogotá Te Escucha.

Esta estrategia que plantea la Secretaría tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la distribución de los subsidios del Ingreso Mínimo Garantizado, asegurando que los beneficiarios puedan acceder a los recursos de manera oportuna y sin contratiempos.

📢 ¡Atención beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado!



Descarguen las apps: DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la Mano, MOVii o Dale, para acceder a los pagos.



Si no estás bancarizado, debes retirar a través de Efecty o MOVii Ventanilla.



Más info 👉🏽: https://t.co/amZuVISOWR pic.twitter.com/vEphXEdBKa — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) June 25, 2024

