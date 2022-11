No soy una delincuente: directora de la UAESP habla sobre escándalo de contratos

Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Foto: Cortesía UAESP

Luego de que se conociera el escándalo sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de unos contratos para la operación de los cementerios distritales de la ciudad, por unos $41.300 millones, la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho habló con este diario para aclarar cómo conocieron el supuesto caso de corrupción, cuál ha sido la labor de la entidad y cómo funciona esa adjudicación por la que hoy la Fiscalía tiene en la mira a varios funcionarios.

Según Camacho, la denuncia no la adelantó ella misma, sino que se hizo luego de que el pasado 8 de noviembre la contactara una persona quien buscó cita presencial con ella, asegurando que poseía evidencias “e irregularidades sobre la contratación”. Desde esa fecha y por los tres días siguientes, la directora recibió unos audios en donde quedó registrada la conversación del contratista con uno de los consorcios, la cual motivó la denuncia.

Lea: Denuncian irregularidades en adjudicación de millonario contrato de cementerios

“Nosotros lo que hicimos fue informarle inmediatamente a la Secretaría Jurídica del Distrito, posteriormente le informe a la Secretaría de Hábitat que es la jefe del sector y con esa Secretaría fuimos a donde la alcaldesa a informarle, ella nos dio la indicación de poner la denuncia penal ante la Fiscalía, la pusimos el 15 de noviembre”, indicó la funcionaria.

Debido a que esa misma semana fue cuando ocurrió el incidente en la vía a La Calera, y como Camacho estuvo en el PMU que se instaló para atender esa emergencia, “decidimos no sacar el comunicado entendiendo que yo no tenía señal, entonces no tenía forma de responderle a los medios. Una vez volvimos de La Calera, enviamos el comunicado y empezaron los medios a preguntar, pero esto fue porque nosotros mismos lo pusimos en conocimiento”, agregó Luz Amanda.

¿Quién es Marcel Esquivel Reina, la persona que presuntamente es la que habla en el audio?

Al parecer, por la voz que escuchamos, presuntamente es un contratista que se llama Marcel Esquivel Reina, él es de profesión arquitecto con especialización en contratación. Él era parte del grupo de evaluación de algunos contratos. Tenían a su cargo unos u otros procesos, él estaba en un grupo y al parecer es la voz de él.

Le puede interesar: ‘Emergencia Climática’ en Bogotá, tropiezos y avances en su ejecución

Inmediatamente pusimos la denuncia ante la Fiscalía, yo lo llamé a mi oficina, le dije lo que habíamos hecho a causa de las presuntas irregularidades en la contratación, que presuntamente lo comprometen, y le dije que era su decisión, porque en un contrato de prestación de servicios donde yo le diga a un señor de esos que se vaya, pues me demanda.

Le dije que era difícil ejecutar el contrato de él así, teniendo en cuenta que existían esas denuncias, y el señor a los dos días me presentó la terminación anticipada del contrato. Él ya no está con nosotros, y así, de esa manera, varios de los contratistas que estaban en esa área, han venido presentando sus terminaciones anticipadas de contrato, no como dice la concejal Lucía Bastidas de que los eché a todos.

Un contratista no se despide, el contratista tiene que pedir su terminación anticipada, a menos de que uno tenga ya un fallo de un ente de control que le diga que debe retirarlo de sus obligaciones contractuales, pero de otra manera hay que respetar el debido proceso como dice la norma y por fortuna él decidió apartarse y pedir su terminación anticipada.

¿En el audio Marcel Esquivel habla de un jefe, a quién se refiere?

El jefe de él era el subdirector de asuntos legales, y luego sí sería yo, pero su jefe era el subdirector y de hecho también era el supervisor de su contrato. Esa persona renunció hace un mes y medio o un poco más, antes de que se conociera esta denuncia.

¿Quién dio a conocer el caso?

Lo que sale hoy de la concejal Lucía Bastidas y los tres medios de comunicación, es producto de nuestro propio comunicado de prensa emitido desde la semana anterior. Hay personas que han dicho, como dos exconcejales y las concejales Lucía Bastidas y María Victoria Vargas, “pero nosotros ya habíamos dicho que el contrato de los cementerios olía feo”. Pues mire, eso no es una denuncia, inclusive le dije a los exconcejales, cuando en su momento me hicieron la atención, hace unos cinco meses o más, “pongan la denuncia ante nosotros, o ante la Fiscalía, que nosotros hacemos lo necesario”, pero nunca hubo ninguna prueba o documento o un papel que nos dijera que había esas irregularidades. Yo no puedo denunciar ante la Fiscalía diciendo: “fulanito me dijo esto...” eso no es posible, así no se hace una denuncia.

#Comunicado: La UAESP denunció presuntas irregularidades en adjudicación de contratos de concesión e interventoría de los servicios funerarios en los cementerios públicos del Distrito. pic.twitter.com/vqON0vQEcw — Uaesp (@Uaesp) November 24, 2022

¿Cómo funciona el proceso de adjudicación, solo depende de una persona?

Se presentan los pliegos para la licitación, él área técnica y jurídica los evalúan, y revisan que todo esté en regla, que cumpla con la ley y si hay observaciones se notifica. El área jurídica publica los prepliegos, para que los ciudadanos presentes observaciones, cada que hay observaciones son revisadas tanto por al área técnica como por el área jurídica, para darle lugar a lo que tenga cabida.

Esto son grupos, como te digo, no toda la contratación pasa por una sola persona, se les va entregando de acuerdo con la carga de trabajo, pues no todos pueden hacer una sola contratación, entonces es como en un juzgado se va entregando según la capacidad para estudiar los procesos.

Otras noticias: Manzanas del Cuidado: prográmese para la obra de teatro de mujeres cuidadoras

Una vez se cuelgan los pliegos definitivos, de nuevo hay observaciones y vuelve y pasa a la revisión de las áreas técnica y jurídica. Después presentan sus ofertas y ahí hay un grupo de evaluación, son varias personas, y esas varias personas conocen el proceso y las evaluaciones que se hacen.

Este señor (Marcel Esquivel) estaba en el grupo de los que desarrollaban la evaluación técnica. Al parecer se contactó con uno de los interesados, que según la conversación parece ser cercano, y le dice una serie de observaciones o recomendaciones para que el proceso salga direccionado hacia esa persona con la que está sosteniendo la conversación.

¿En qué han avanzado ustedes sobre la investigación interna?

La interventoría nos había hecho unas solicitudes de presuntos incumplimientos, nosotros hemos ido consolidando esos presuntos incumplimientos y acumulándolos en diferentes grupos. Ya hay dos procesos abiertos con ellos, uno de ellos ya lleva tres audiencias, el otro apenas lleva una, y nos falta un tercero que les llegó como en agosto de este año, está en evaluación y muy posiblemente salga por presunto incumplimiento, yo creo que en el mes de diciembre o enero.

Nuestro papel de la supervisión de la concesión la hemos venido haciendo como se debe. No quiere decir que, porque no tuviéramos esta denuncia penal, no estuviéramos atentos, eso no quiere decir que por eso nos relajamos y no hacíamos una supervisión como corresponde, ese es nuestro papel.

¿Qué le responde a la concejal Lucía Bastidas quien pidió su renuncia?

Lo que me corresponde a mí es llevar la denuncia a los entes de control que tienen la capacidad de desarrollar estas labores. Yo no tengo nada que esconder, ni tengo por qué salir corriendo de ningún lado, yo misma solicité a la Fiscalía que investigara, hoy estuve en la Contraloría distrital porque ellos también van a entrar a investigar. Si yo pongo a disposición todo lo que sea necesario para que investiguen lo que tengan que investigar, yo no tengo por qué salir corriendo o no soy una delincuente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.