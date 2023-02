“No tenemos garantías para protestar”: taxistas levantan paro en algunas zonas

De acuerdo con el gremio, las autoridades han frustrado su derecho a la protesta. Foto: Jose Vargas Esguerra

Horas después de que iniciara el paro indefinido anunciado por el gremio de taxistas en contra de la prestación del servicio público de transporte en vehículos particulares y motos, el costo de los combustibles y un proyecto de ley, que según los conductores daría garantías a quienes trabajan con aplicaciones como Uber, Didi, Cabify e InDriver, líderes del gremio levantaron las protestas en algunos sectores de la capital argumentando falta de garantías y persecución por parte de las autoridades.

“Desafortunadamente no tenemos las garantías para salir a protestar, para mostrar nuestro inconformismo en contra de este gobierno. Vemos cómo en los distintos puntos de Bogotá no están inmovilizando los carros, los están rompiendo. Por eso, decidimos no seguir en la protesta, retirarnos y tener una reunión virtual en horas de la tarde con los distintos líderes de las zonas para mirar qué acciones vamos a tomar”, mencionó uno de los líderes del gremio que hacía presencia en la avenida Boyacá.

“Responsabilizamos al Gobierno Nacional de la sanguinaria forma en que trató hoy al gremio de los taxis. Estábamos organizados, pacíficos y llegaron a rompernos, a inmovilizarnos, a llevarse a la gente presa porque se quieren legalizar las plataformas. Esto es por culpa del Gobierno Nacional”, agregó otro vocero.

Pese a las denuncias en redes, aún no se conocen videos o imágenes que muestren las supuestas acciones de Policía de Tránsito contra los protestantes. De igual forma, el presidente Gustavo Petro respondió a estas voces afirmando que en su gobierno sí hay garantías para la protesta pacífica y que las puertas de diálogo se mantienen abiertas.

En mi gobierno no hay falta de garantías. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo.



Las puertas del diálogo están abiertas. https://t.co/n4atsE6bt3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2023

