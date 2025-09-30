Noche de disturbios en Suba: riña entre familias terminó en batalla campal

El enfrentamiento se produjo en el barrio Bilbao, de la localidad de Suba. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por cerca de dos horas el caos se apoderó del sector de Suba Bilbao, al noroccidental de la ciudad. Una riña entre vecinos del sector, que al parecer venía de días atrás, se convirtió rápidamente en una batalla campal que involucró daño a la propiedad privada e intentos de saqueo a establecimientos comerciales.

Los hechos trascendieron a la opinión pública por cuenta de un video que se hizo viral en redes sociales. En el material, se aprecia a un grupo, de al menos 30 personas, arrojando piedras y objetos contundentes contra una vivienda del sector.

Más información sobre Bogotá: Consternación en La Calera por muerte de niño de 11 meses, esto se sabe.

Durante el altercado, estas personas entraron en conflicto con las residentes de la vivienda atacada, y rápidamente se produjo una batalla campal. El caos, además de propiciarse entre los participantes de la riña, se extendió hasta comercios de la zona que sufrieron intentos de saqueo.

La situación se salió rápidamente de control y se postergó por cerca de dos horas, hasta que las autoridades, en cabeza de La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), intervinieron y con gases lacrimógenos recuperaron la normalidad del orden público.

“Anoche se reportó un enfrentamiento entre varias personas en la localidad de Suba, donde fue necesaria la intervención de la zona de atención, gestores de convivencia y posteriormente el personal de UMDMO para el restablecimiento del orden”, informó la teniente coronel Zully Andrea Ortiz, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá.

Sobre las causas que provocaron los hechos, las autoridades manejan la hipótesis de un altercado entre dos familias que venía de días atrás. Por otro lado, también trascendió el indicio sobre un posible abuso sexual a una menor, pero ninguna de las dos causas ha sido confirmada aún por las autoridades.

Asimismo, pese a la gravedad de los desmanes, la Policía de Bogotá no reportó detenidos o personas heridas tras el incidente, y aseguró que realizará presencia permanente en el sector con el fin de monitorear la situación.

#BOGOTÁ. A esta hora, en b/Bilbao, loc/Suba, se presentan disturbios debido a turba enardecida que intenta linchar a presunto violad*r de una menor de edad.



En desarrollo... pic.twitter.com/hDaMo04VeE — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 30, 2025

Le puede interesar: Anuncian investigación por maltrato animal tras uso de caballo en bar de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.