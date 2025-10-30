Nueva audiencia contra José Turizo, asesino serial de hombres LGBTIQ+ en Bogotá

Mapeo crímenes de Quevedo Turizo. Foto: Archivo Particular

El joven, de 21 años, ya fue condenado a 39 años de cárcel por el homicidio del médico panameño José Luis Santamaría Castillo, ocurrido en octubre de 2022, pero sigue vinculado a otros cuatro procesos por crímenes de características similares ocurridos entre Bogotá y Medellín.

La Fiscalía sostiene que Quevedo seleccionaba deliberadamente a sus víctimas, hombres jóvenes, en su mayoría homosexuales, se ganaba su confianza, los citaba en espacios de intimidad y terminaba robándoles y asesinándolos con sevicia, en una secuencia que las familias...