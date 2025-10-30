Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Noticias
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Nueva audiencia contra José Turizo, asesino serial de hombres LGBTIQ+ en Bogotá

Este jueves está prevista una audiencia preparatoria en el caso de José Leonardo Quevedo Turizo, señalado asesino serial de hombres de la comunidad LGBTIQ+.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
30 de octubre de 2025 - 02:01 p. m.
Mapeo crímenes de Quevedo Turizo.
Mapeo crímenes de Quevedo Turizo.
Foto: Archivo Particular

El joven, de 21 años, ya fue condenado a 39 años de cárcel por el homicidio del médico panameño José Luis Santamaría Castillo, ocurrido en octubre de 2022, pero sigue vinculado a otros cuatro procesos por crímenes de características similares ocurridos entre Bogotá y Medellín.

La Fiscalía sostiene que Quevedo seleccionaba deliberadamente a sus víctimas, hombres jóvenes, en su mayoría homosexuales, se ganaba su confianza, los citaba en espacios de intimidad y terminaba robándoles y asesinándolos con sevicia, en una secuencia que las familias...

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

asesino serial lgbtiq+

jospe leonardo quevedo turizo

homicidios

Crimen

Bogotá

Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.