Nueva audiencia contra José Turizo, asesino serial de hombres LGBTIQ+ en Bogotá

Mapeo crímenes de Quevedo Turizo.
El joven, de 21 años, ya fue condenado a 39 años de cárcel por el homicidio del médico panameño José Luis Santamaría Castillo, ocurrido en octubre de 2022, pero sigue vinculado a otros cuatro procesos por crímenes de características similares ocurridos entre Bogotá y Medellín.
La Fiscalía sostiene que Quevedo seleccionaba deliberadamente a sus víctimas, hombres jóvenes, en su mayoría homosexuales, se ganaba su confianza, los citaba en espacios de intimidad y terminaba robándoles y asesinándolos con sevicia, en una secuencia que las familias...
