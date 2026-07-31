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Ampliación de la Calle 13: por qué se cayó de nuevo la licitación y qué viene para la obra

El anuncio que declara desierta la licitación es el epílogo de un largo y accidentado proceso, en el que los ajustes del Distrito, entre ellos de presupuesto, de poco sirvieron. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué viene?

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
31 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Así avanza la construcción del puente, en el primer tramo, de la ampliación de la calle 13 con av Amércas.
Así avanza la construcción del puente, en el primer tramo, de la ampliación de la calle 13 con av Amércas.
Foto: IDU

Un acceso a Bogotá por la Calle 13, rápido, con amplias vías, troncal de Transmilenio, ciclorrutas, espacio público y una infraestructura digna de una capital seguirá siendo una promesa en un render. La licitación que buscaba adjudicar la construcción de los cuatro principales tramos del proyecto se declaró desierta por cuarta vez, pues luego de nueve meses, de discusiones, observaciones y ajustes, ningún constructor pudo presentar una oferta para quedarse con el contrato. Pero ¿Cómo se llegó a este punto?

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Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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