Ampliación de la Calle 13: por qué se cayó de nuevo la licitación y qué viene para la obra

Así avanza la construcción del puente, en el primer tramo, de la ampliación de la calle 13 con av Amércas.
Foto: IDU
Un acceso a Bogotá por la Calle 13, rápido, con amplias vías, troncal de Transmilenio, ciclorrutas, espacio público y una infraestructura digna de una capital seguirá siendo una promesa en un render. La licitación que buscaba adjudicar la construcción de los cuatro principales tramos del proyecto se declaró desierta por cuarta vez, pues luego de nueve meses, de discusiones, observaciones y ajustes, ningún constructor pudo presentar una oferta para quedarse con el contrato. Pero ¿Cómo se llegó a este punto?
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Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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