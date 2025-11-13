Logo El Espectador
Bogotá
“Esperamos definir el trazado de la tercera línea del metro”, directora de la ARM

Tras haber asumido la dirección de la Agencia Regional de Movilidad, Claudia Mercado explica cómo esta nueva entidad busca articular a Bogotá y a los municipios vecinos para enfrentar los cuellos de botella viales, planificar obras conjuntas y consolidar un sistema de transporte verdaderamente regional.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
13 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.
Claudia Janeth Mercado asumió a principios de noviembre la dirección de la Agencia Regional de Movilidad (ARM).
Claudia Janeth Mercado asumió a principios de noviembre la dirección de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), un órgano de articulación clave en la recién creada Región Metropolitana. Es ingeniera civil con especialización en Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y ha liderado proyectos de movilidad sostenible y planeación urbana en entidades como el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el IDU. En su nuevo rol, como la encargada de la ARM, tendrá la tarea de fortalecer la movilidad de la región para atraer nuevos...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
