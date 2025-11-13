“Esperamos definir el trazado de la tercera línea del metro”, directora de la ARM

Claudia Janeth Mercado asumió a principios de noviembre la dirección de la Agencia Regional de Movilidad (ARM). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Claudia Janeth Mercado asumió a principios de noviembre la dirección de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), un órgano de articulación clave en la recién creada Región Metropolitana. Es ingeniera civil con especialización en Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y ha liderado proyectos de movilidad sostenible y planeación urbana en entidades como el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el IDU. En su nuevo rol, como la encargada de la ARM, tendrá la tarea de fortalecer la movilidad de la región para atraer nuevos...