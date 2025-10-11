Nueva obra en Bogotá: la nueva calle 13 y la implosión para mitigar el caos vial

Panorámicas de los cierres de los puentes de la Calle 13 con Américas y 50 Foto: El Espectador - José Vargas

Los puentes que conectan la calle 13 con la avenida Las Américas, la carrera 50 y cuatro arterias viales más se construyeron en 1983 para mejorar la movilidad de una Bogotá de cuatro millones de habitantes. Pero ya no dan abasto. En 42 años la población se ha duplicado, el transporte público se expandió y la cantidad de carros aumentó a tal punto que en los últimos 20 años pasaron de 900.000 vehículos particulares a 2,5 millones (sin contar motos). Por eso los van a demoler.

La implosión, que se programó para este 12 de octubre, será...