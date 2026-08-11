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11 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.

Nueva reforma tributaria en Bogotá: así tocarían su bolsillo

Tras el intento fallido de 2025, la Alcaldía de Bogotá radicó una nueva propuesta de reforma tributaria impulsada por la presión financiera y el déficit en el sector movilidad. Aunque el objetivo central es financiar luminarias LED, la iniciativa contempla sobretasas prediales, ajustes en el ICA y un paquete de alivios para deudores que ya genera debate en el Concejo.

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María Angélica García Puerto

María Angélica García Puerto

Tomás Osorio

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