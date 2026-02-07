Nueva unidad de salud en Kennedy que resolverá en un solo lugar diagnósticos de pacientes

Centro de Salud 29, historia de un lugar abandonado que ahora hace parte del nuevo modelo de salud capitalino. Foto: Secretaría de Salud

En el barrio Chicalá en Kennedy, desde hace pocos meses, los residentes observaron un cambio sustancial en uno de los edificios abandonados de la cuadra de la calle 78 con carrera 35. Allí, lo que por años fue un edificio en ruinas, recinto de drogadicción y habitantes de calle, hoy día es una novedosa ‘Unidad Altamente Resolutiva’ de salud; centros asistenciales del Distrito que, por primera vez, juntan todas las capacidades para que una persona pueda, en una cita, resolver más de una necesidad.

