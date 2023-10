Nueva víctima de mujer que droga y roba a hombres en bares, esta vez en el Tunal

La mujer ya había sido grabada por cámaras de seguridad mientras drogaba a otro hombre en Kennedy. Foto: Archivo Particular

Otro hombre se suma a la lista de víctimas de la mujer que droga a ciudadanos que están tomando licor en tiendas y bares para luego robarlos en sus viviendas. El nuevo caso sucedió en el Tunal, donde la mujer habría dormido a su víctima con escopolamina para posteriormente llevarlo a su apartamento y robarle elementos de valor.

Así lo dio a conocer un señor que se identificó como Luis, quien contó en Noticias Caracol que mientras se encontraba con sus amigos en una cigarrería, se acercó una mujer que les dijo que estaba despechada porque había peleado con su esposo.

“Ella llegó sola, dijo que estaba en una reunión y que el esposo estaba con la hermana de ella. Entonces, estaba triste y contándonos esa historia. Llegó ahí como a voltearnos, no sé. Estaba despechada y entonces ella pidió una cerveza y después nos invitó ella”, contó Luis en televisión.

Sin embargo, de lo último que se acuerda es de cuando la mujer les invitó un trago a él y a sus amigos, después no recuerda nada. Pero al conocer un video que circula en redes sociales sobre una señora que se ve cómo está departiendo con un hombre en un bar y cuando este va al baño se ve cómo le mete droga en la bebida, Luis afirma que es la misma mujer que lo drogó y robó a él.

“Es la misma mujer. Me robó a mí y que está robando a otras personas”, dijo la víctima. Sin embargo, en el momento de presentar la denuncia ante la Fiscalía, no se la recibieron porque no tenía el nombre exacto de su victimaría y porque, según Luis, la mujer no hizo uso de la fuerza para robarlo.

