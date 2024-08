Nueva Zelanda promueve oportunidades educativas para estudiantes colombianos

Por medio de la página web que promueve la iniciativa se pueden consultar las becas y programas disponibles para aplicar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por medio de la agencia educativa, Education New Zealand Manapou ki te Ao, perteneciente al gobierno neozelandés, se ha dado a conocer una nueva campaña en Latinoamérica denominada “Learn New Every Day” (Aprende Algo Nuevo Cada Día), dirigida especialmente a estudiantes colombianos. La iniciativa, en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas para Estudios en el Exterior (ANEX), busca atraer a jóvenes interesados en explorar opciones educativas en el país oceánico.

La campaña pone a disposición una variedad de programas, desde intercambios escolares hasta estudios de posgrado, con la promesa de un entorno académico de alta calidad y un enfoque en la multiculturalidad. Según la directora de Vinculación de América Latina de Education New Zealand, Javiera Visedo, Nueva Zelanda ofrece una experiencia educativa que combina estándares académicos globalmente reconocidos con un entorno culturalmente diverso.

Por medio del sitio web oficial, www.studywithnewzealand.govt.nz, se encuentra toda la información sobre los programas y becas disponibles para estudiantes internacionales. Además, la campaña enfatiza que los graduados del sistema educativo neozelandés son altamente valorados por empleadores internacionales, destacándose por su capacidad de pensamiento crítico y habilidades prácticas.

En el evento de lanzamiento participaron representantes de varias instituciones educativas de Nueva Zelanda, quienes destacaron el enfoque integral del país en sostenibilidad y desarrollo educativo. Alejandra Crespo, Directora Ejecutiva de ANEX, resaltó que Nueva Zelanda no solo ofrece educación de calidad, sino también se compromete con la sostenibilidad, un aspecto que consideran clave en la formación de sus estudiantes.

“Nueva Zelanda le está apuntando hoy por hoy a algo que a nivel global es supremamente importante: la sostenibilidad. Su cultura, sus raíces, su entorno natural y su educación, denotan un compromiso que va más allá de la protección del medio ambiente, pues abarca un enfoque integral que busca equilibrar el desarrollo económico, social y ambiental de los estudiantes”, agregó Crespo.

ANEX, por su parte, ofrece acompañamiento a los interesados en estudiar en Nueva Zelanda, asegurando un proceso de orientación que se adapta a las necesidades de cada estudiante.

Durante los últimos años, Nueva Zelanda se ha presentado como una opción interesante para aquellos estudiantes colombianos que buscan una educación que les permita desarrollarse en un entorno global y diverso, con una clara apuesta por la calidad y la sostenibilidad.

