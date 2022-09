Estas son las nuevas rutas troncales que entrarán en funcionamiento

La ruta B46 Portal Norte – G46 San Mateo funcionará únicamente en hora pico y tendrá solo nueve paradas para disminuir el tiempo del trayecto. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Con el objetivo de disminuir el tiempo de viaje entre Soacha y la troncal Norte o la troncal NQS, a partir del próximo 10 de septiembre, la ruta B44 Portal Norte – G44 San Mateo se transformará en dos nuevos servicios: E42 Simón Bolívar – G42 San Mateo y B46 Portal Norte – G46 San Mateo.

Lea: Estas son las estaciones, rutas y paraderos de Transmilenio y SITP donde más roban.

Sobre la primera ruta, E42 Simón Bolívar – G42 San Mateo, la empresa Transmilenio dijo que el “servicio permitirá viajes desde Soacha con la troncal de la NQS central a lo largo del día y, desde esta troncal, los usuarios y usuarias podrán hacer transbordos hacia Suba o a la Calle 80, si así lo requieren”.

Los horarios de funcionamiento del servicio E42 Simón Bolívar serán de lunes a sábado, de 4:00 a.m a 11: 00 p.m y los domingos y festivos, 4:00 a.m a 10:00 p.m. Mientras que en sentido contrario, con el nombre de G42 San Mateo, funcionará de lunes a sábado, de 5:00 a.m a 11:00 p.m, y los domingos y festivos, de 5:00 a.m a 10: 00 p.m.

Lea también: Opinión: transporte público tarifa cero.

De otro lado, se implementará la ruta B46 Portal Norte – G46 San Mateo, que funcionará únicamente en hora pico, es decir, que, cuando la ruta se dirija hacia el norte, operará de lunes a sábado, de 4 a 9 de la mañana y de 3 de la tarde a 8 de la noche, y en dirección al sur, operará de lunes a sábado, de 5 a 9 de la mañana y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Además, este servicio tendrá solo nueve paradas, lo que reducirá los tiempos de trayecto.

La empresa Transmilenio invita a los usuarios a descargar la aplicación TranMiApp, para planear el viaje y ver dónde se encuentra el bus en tiempo real y a personalizar la tarjeta tullave.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.