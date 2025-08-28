Nuevo atraco masivo en restaurante del norte de Bogotá deja al menos 20 víctimas

Resume e infórmame rápido

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó un nuevo caso de atraco masivo en un local comercial de la ciudad. Esta vez, los hechos ocurrieron en un restaurante-bar ubicado en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, donde varios sujetos armados ingresaron y hurtaron elementos de valor a al menos 20 comensales.

De acuerdo con la Policía, a las 8:18 p.m. del miércoles 27 de agosto, cuatro sujetos armados entraron al local ubicado en la calle 127 con carrera 19. Pistolas en mano, los delincuentes amenazaron a los presentes y en cuestión de minutos los despojaron de celulares, joyas, relojes y dinero en efectivo, entre otros artículos de valor.

Como suele suceder en estos casos, los cuatro autores materiales perpetraron el robo mientras varios cómplices, a bordo de motocicletas, vigilaban desde el exterior, listos para facilitar su huida.

Tras los angustiantes minutos que duró el hurto, comensales y trabajadores avisaron de inmediato a las autoridades. Mientras tanto, los cuatro sujetos y sus cómplices emprendieron la huida hacia el norte por la carrera 19.

“Estamos adelantando todas las tareas de investigación con el fin de dar con el paradero de estos sujetos, a través de la recolección de videos y labores de vecindario”, declaró el teniente coronel Óscar Eduardo Campaña, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá.

“Por ahora se desconoce el paradero de los sujetos, el monto aproximado del hurto y si sus rostros quedaron grabados en las cámaras de seguridad del lugar. Las autoridades manejan la hipótesis de que, tal como ocurrió en otros hurtos —como el perpetrado en la panadería Masa, en Chapinero—, los delincuentes fueron por un objeto de valor específico, como un reloj de alta gama.”

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que pueda contribuir con la identificación de los responsables, mientras se intensifican los operativos de vigilancia en zonas comerciales del norte de Bogotá. Entre tanto, la comunidad expresa su preocupación ante la creciente inseguridad en sectores tradicionalmente considerados seguros.

