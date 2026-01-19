Nuevo frente de controversia por el fallido plan parcial Azoteas en Ciudad Bolívar

Predio La Azotea, Ciudad Bolívar, en donde se formuló el plan parcial fallido. Foto: Mauricio Alvarado

El sector de La Azotea, en Ciudad Bolívar, es ejemplo del reto que representa formalizar la vivienda en zonas vulnerables de Bogotá. Allí, a pesar de que se planteó un plan de renovación para construir vivienda, la iniciativa urbanística fracasó y hoy es motivo de una disputa entre el Distrito y un constructor, que avanza mientras las familias siguen sometidas a dinámicas que no solo ponen en riesgo su seguridad, sino su bienestar.

El sector tiene una amplia historia de irregularidades, delitos y conflictos donde han sido...