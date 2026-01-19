Nuevo frente de controversia por el fallido plan parcial Azoteas en Ciudad Bolívar

Predio La Azotea, Ciudad Bolívar, en donde se formuló el plan parcial fallido.
El sector de La Azotea, en Ciudad Bolívar, es ejemplo del reto que representa formalizar la vivienda en zonas vulnerables de Bogotá. Allí, a pesar de que se planteó un plan de renovación para construir vivienda, la iniciativa urbanística fracasó y hoy es motivo de una disputa entre el Distrito y un constructor, que avanza mientras las familias siguen sometidas a dinámicas que no solo ponen en riesgo su seguridad, sino su bienestar.
El sector tiene una amplia historia de irregularidades, delitos y conflictos donde han sido...
