Bogotá
Nuevo frente de controversia por el fallido plan parcial Azoteas en Ciudad Bolívar

La Procuraduría citó a una audiencia de conciliación a la Alcaldía Mayor de Bogotá, para tratar uno de los temas más álgidos en el ordenamiento territorial al sur de la ciudad: el plan parcial Ciudad Bolívar 75 - Azoteas. Hay COP 2 billones en riesgo.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
20 de enero de 2026 - 01:24 a. m.
Predio La Azotea, Ciudad Bolívar, en donde se formuló el plan parcial fallido.
Foto: Mauricio Alvarado

El sector de La Azotea, en Ciudad Bolívar, es ejemplo del reto que representa formalizar la vivienda en zonas vulnerables de Bogotá. Allí, a pesar de que se planteó un plan de renovación para construir vivienda, la iniciativa urbanística fracasó y hoy es motivo de una disputa entre el Distrito y un constructor, que avanza mientras las familias siguen sometidas a dinámicas que no solo ponen en riesgo su seguridad, sino su bienestar.

El sector tiene una amplia historia de irregularidades, delitos y conflictos donde han sido...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

