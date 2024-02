Concejal Julián Forero a agente de tránsito: “usted no sabe a quién paró”

Sin llevar tan siquiera dos meses completos como concejal, Julián Forero ha protagonizado un controversial episodio de “usted no sabe quién soy yo” en las últimas horas.

El incidente se produjo cuando, al parecer, el cabildante fue detenido por un control que la Policía de tránsito adelantaba la avenida 68 con calle 13 durante la madrugada del miércoles, 21 de febrero. En ese momento, producto del desacuerdo por la acción policial, el cabildante comienza un cruce de reproches y palabras con uno de los agentes de tránsito.

Póngame las esposas Perro, un concejal tratando así a la autoridad, señores @PGN_COL irrespeto a la autoridad @ConcejalFuchi pic.twitter.com/3muUNfqzpL — Manuel Salazar (@manolitosalazar) February 24, 2024

En lo que se alcanza a percibir en los dos videos que circulan en redes sociales, se da cuenta de como Forero le recrimina al uniformado por detenerlo de manera “gamina”, y de atravesarle la moto que se le asigna al patrullaje. Frente a esto, el uniformado simplemente le dice que debe cumplir las leyes, y se alcanza a escuchar como su compañero le solicita el documento de identidad a uno de los acompañantes del concejal.

No lleva ni un año y el concejal Fuchi ya actuando como petardo pic.twitter.com/1kX45BqLNt — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) February 24, 2024

Pero al parecer, la discusión se subió de tono, y en otro video que circula en redes, el concejal discute con la policía en un tono mucho más elevado. Le reprocha el haberle detenido y le espeta un “usted no sabe a quién paró”, que recordó a otros episodios de personas que intentaron apoyarse en su posición durante una discusión con la Policía. Asimismo, en el transcurso del video, el concejal le recuerda al uniformado que él es un concejal. “Usted es un patrullero, y yo soy un concejal”, exclamó Forero.

No es la primera vez que el concejal quedó en el ojo huracán mediático. La semana pasada, el miércoles, un ciudadano denunció que el concejal le rayó su vehículo con la moto, en una calle del norte de Bogotá. En esta oportunidad, el denunciante solo pudo mostrar los rayones al vehículo, pero no pudo demostrar que fue el cabildante quien lo hizo, más allá de la denuncia pública que efectuó.

Si el @ConcejalFuchi hizo lo que denuncia este ciudadano, no es ejemplo de un servidor público y con un cargo al que lo llevó la ciudadanía . pic.twitter.com/eevHTyaJB4 — Manuel Salazar (@manolitosalazar) February 21, 2024

La versión del concejal

El Espectador habló con Julián Forero para conocer su postura frente a los hechos. El cabildante contó que, en efecto, el altercado ocurrió el miércoles pasado, a pesar de que se haya hecho viral en las últimas horas. Dice el concejal que se encontraba rodando con un grupo de cinco motociclistas por la avenida 68, hasta que fue detenido por una moto de Policía de Tránsito que venía en contra vía, por dicho corredor.

En ese momento, el agente les hace la señal de pare al grupo, a lo que ellos acceden. Cuando esto ocurre “el agente es grosero y nos dice que paremos. Cuando yo le pregunto por qué me retiene, el agente simplemente me reitera que pare y manda sus manos a la llave de la moto para quitármelas, a lo que yo reacciono quitando sus manos, e impidiendo que me saque las llaves”, explicó el concejal. Luego, dada la resistencia por entregar las llaves, el uniformado le pide a Forero identificarse, a lo que él responde diciendo que es concejal de la ciudad.

“En ese momento él me responde que le importa un culo quién soy yo y llama a cinco patrulleros más”. El cabildante explica que la discusión fue escalando progresivamente y que duro por más de dos horas retenido por los uniformados. “Ahí es en donde yo me comunico con el Secretario de Gobierno para solicitarle que me ayude, porque estoy siendo retenido sin justa causa”. En efecto, la llamada del funcionario, hizo que a la zona acudiera un teniente, y luego un coronel, quien es el que finalmente termina por permitir que Forero y sus acompañantes se retiren.

No obstante, cuenta Forero, el patrullero le impuso un comparendo por $1.000.000 y le solicitó algunos datos personales como su teléfono y dirección. “Yo voy a apelar el comparendo y voy a solicitar todas las medidas disciplinarias contra el agente de tránsito, Yo no me voy a arrodillar porque sé que no hice nada malo y tengo mi conciencia tranquila”, sentenció.

Respecto al otro incidente, el concejal se mostró extrañado por la denuncia pública del ciudadano. Lo anterior, dado que el evento mediante el cual se rayó el vehículo, correspondió a un choque simple en el que, dice Forero, él fue el principal perjudicado. “El conductor del vehículo me empujo y a mí me toca poner mi pie para no caerme, porque si eso pasa, otro vehículo podría atropellarme”. Una vez se detuvieron para evaluar los daños, el cabildante dice que tuvo un trato cordial con el denunciante y que se despidieron sin más que decir.

“Luego veo extrañado que, un día después del hecho, sale ese video, cuando yo en ningún momento fui grosero con él”. Forero resalta que esta clase de incidentes ocurren dada la visibilidad que él tiene como líder motero y concejal. De hecho, se pregunta sobre el qué hubiera pasado si él no tuviera su posición, en una situación como la que ocurrió con el policía el miércoles. “Seguramente me hubieran golpeado y llevado a UPJ”, aseveró.

Por el momento, la Policía de Tránsito no ha emitido un comunicado o pronunciamiento oficial sobre los hechos.

