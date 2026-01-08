Logo El Espectador
Bogotá
Nuevo jugador: así llegó Corficolombiana a tener mayorías en nuevo El Campín y hub deportivo

Uno de los grupos financieros más poderosos del país entró al negocio de la infraestructura cultural y deportiva de Bogotá. El vicepresidente de inversiones de Corficolombiana entregó detalles y confirmó que la firma inyectó el capital que hacía falta.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
08 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
La fase de construcción de aproximadamente 3.5 años estaba prevista para iniciar en noviembre de 2025. Ahora, será en cuatro meses, según Corficolombiana.
Un nuevo movimiento vuelve a sacudir la asociación público-privada de uno de los proyectos más ambiciosos de Bogotá de los últimos años (al lado del metro y la PTAR Canoas), con una inversión que asciende a los COP 2,4 billones, y comprometió la operación del estadio más importante del país por 30 años. De CDEC a Sencia, la participación mayoritaria ahora está en manos de Corficolombiana para asegurar la construcción de un estadio para 50.000 personas que será más que deporte, un ambicioso “hub” de entretenimiento en Bogotá.

