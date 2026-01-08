Nuevo jugador: así llegó Corficolombiana a tener mayorías en nuevo El Campín y hub deportivo

La fase de construcción de aproximadamente 3.5 años estaba prevista para iniciar en noviembre de 2025. Ahora, será en cuatro meses, según Corficolombiana. Foto: Archivo Particular

Un nuevo movimiento vuelve a sacudir la asociación público-privada de uno de los proyectos más ambiciosos de Bogotá de los últimos años (al lado del metro y la PTAR Canoas), con una inversión que asciende a los COP 2,4 billones, y comprometió la operación del estadio más importante del país por 30 años. De CDEC a Sencia, la participación mayoritaria ahora está en manos de Corficolombiana para asegurar la construcción de un estadio para 50.000 personas que será más que deporte, un ambicioso “hub” de entretenimiento en Bogotá.

Le puede...