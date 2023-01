Nuevos detalles del caso de secuestro y asesinato en Suba, en el norte de Bogotá

De acuerdo con cifras del Gaula de la Policía, a nivel nacional en el 2022 los secuestros habrían aumentado en un 27% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2021.

En el noroccidente de la capital del país, las autoridades investigan el homicidio de hombre de 67 años y el secuestro de un ingeniero que se registraron en la misma vivienda del barrio Lisboa, en la localidad de Suba, el pasado 7 de enero.

De acuerdo con la investigación revelada por el Gaula de la Policía, detrás de este hecho estaría una banda delincuencial, denominada como “Los Paisitas”, que habría asesinado al propietario de un vivienda y posteriormente habría secuestrado a un ciudadano bajo el pretexto de una oferta de trabajo.

En ese sentido, la víctima del secuestro indicó que fue contactado para realizar una cotización de un trabajo de ornamentación en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), a las afueras de Bogotá. A este punto llegó en su propio vehículo, y se encontró con los sujetos quienes lo intimidaron con un arma de fuego y lo obligaron a montarse a un taxi.

“Me llevan a Bilbao, cuando me meten a la cosa, me acuestan en una cama. Me dicen que me acueste bocabajo con las manos atrás y alguien le dice a una muchacha que me empiece a amarrar como al otro. Efectivamente, me empiezan a amarrar las piernas a la altura de los tobillos con cinta”, indicó la víctima a Noticias Caracol.

Sin embargo, en ese momento, una familiar del propietario de la vivienda llegó a este punto debido a que este no le contestaba las llamadas hacía ya varios días. Al llegar a este punto, la mujer se encontró con los delincuentes que huyeron del sitio, con el secuestrado, en un taxi.

Después de esto, la comunidad alertó a las autoridades que llegaron al sitio, en donde inició la persecución contra los delincuentes. En medio de la huida, el ingeniero secuestrado aprovechó el nerviosismo de sus captores, saltó por la puerta del taxi en movimiento, y fue finalmente rescatado por las autoridades.

Por su parte, uniformados de la Policía lograron detener al vehículo unas cuadras más adelante. Allí capturaron a tres personas y a una menor de edad, y además se reportó la incautación de un arma de fuego, un vehículo y dos celulares.

Tras regresar a la vivienda donde fue retenido el ciudadano, las autoridades reportaron el hallazgo del cadáver del propietario de la vivienda, que habría sido asesinado por la banda criminal para apoderarse de su vivienda.

“Encontramos, lamentablemente, el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años, que era el propietario de la vivienda. El homicidio y sus motivos es aún materia de investigación, pero lo que es claro es que el señor de 67 de años era el propietario de esta vivienda en la cual los sujetos querían retener al ciudadano”, indicó el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía.

Por su parte, se conoció que los capturados fueron enviados a la cárcel de manera preventiva por un juez de control de garantías. Los procesados serán investigados por los delitos de homicidio, secuestro y porte de arma y concierto para delinquir, y además de la Fiscalía investiga si estarían relacionados con más asesinatos en la ciudad.

