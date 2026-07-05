Nuevos edificios deberán asegurar la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos

Bogotá no tiene más de 300 estaciones de carga para una demanda que ya acumula más de 8.000 vehículos eléctricos matriculados. Foto: Cortesía

Bogotá es la ciudad que, mes a mes, continúa rompiendo récords en ventas de vehículos eléctricos. En solo abril se reportó un aumento de 309 % en nuevos registros de matrículas. Sin embargo, este acelerado crecimiento no avanza al mismo ritmo que la regulación para estos vehículos, ni la infraestructura de carga o “repostaje” necesaria para atender la demanda. Hoy Bogotá cuenta con más de 8.000 automotores matriculados y poco más de 260 estaciones de carga.

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