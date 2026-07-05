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Nuevos edificios deberán asegurar la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos

La medida, que adoptó el Ministerio de Vivienda, busca alistar las ciudades para el aumento del parque automotor eléctrico. La capital concentra la mitad de las matrículas del país.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
06 de julio de 2026 - 01:01 a. m.
Bogotá no tiene más de 300 estaciones de carga para una demanda que ya acumula más de 8.000 vehículos eléctricos matriculados.
Bogotá no tiene más de 300 estaciones de carga para una demanda que ya acumula más de 8.000 vehículos eléctricos matriculados.
Foto: Cortesía

Bogotá es la ciudad que, mes a mes, continúa rompiendo récords en ventas de vehículos eléctricos. En solo abril se reportó un aumento de 309 % en nuevos registros de matrículas. Sin embargo, este acelerado crecimiento no avanza al mismo ritmo que la regulación para estos vehículos, ni la infraestructura de carga o “repostaje” necesaria para atender la demanda. Hoy Bogotá cuenta con más de 8.000 automotores matriculados y poco más de 260 estaciones de carga.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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