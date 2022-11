“Nunca me había sentido tan asqueada”: joven denuncia abuso sexual en bus del Sitp

Paro Nacional, marcha de mujeres en contra de la violencia de genero Foto: El Espectador - NATALIA PEDRAZA BRAVO

Hace unas horas, la joven Karen Pineda denunció a través de un video que fue víctima de abuso sexual dentro de un bus del Sitp que cubría la ruta 139 que iba al barrio Juan Rey, en la localidad de San Cristóbal. Los hechos habrían ocurrido entre la 1:00 p.m. y 2:00 p.m. de este lunes 21 de noviembre.

Karen contó que ella iba sentada en las últimas sillas del bus, y que el conductor abrió las puertas de atrás para que un hombre se subiera, y aunque ella no se fijó en quién era, esta persona se le sentó al lado. Algo que se le hizo sospechoso ya que casi todas las sillas estaban disponibles, pues no habían más de tres pasajeros.

“En un momento el hombre pone las dos manos en la silla y me acorrala contra la ventana. Yo quedo en shock, impotente y no hayo qué hacer. Yo tenía puesto un jean de rotos, de los cuales don dan cerca al bolsillo delantero”, señaló la joven.

Ella agregó que el hombre le dice en voz baja que por su bien no haga nada, “que me quedé quieta y yo tuve tanto miedo que ni siquiera pude hablar, el hombre me toca en un trayecto de más o menos 10 minutos. Pasa la mano por debajo de mi chaqueta, me manosea toda y la saca y la mete por el hueco del jean, por debajo de mi ropa interior y me toca con los dedos”.

Karen en su video relata que: “nunca en la vida me había sentido tan asqueada y vulnerada, ahora no lo pongo como denuncia porque no le vi la cara al tipo, yo solo lo vi por la parte de atrás, y cuando él se sentó a mi lado a mí de inmediato me entró un miedo y no fui capaz de voltearlo a mirar”.

La joven señala que solo recuerda que el sujeto olía muy mal, como si no se bañara hace meses. Y que no presenta la denuncia formal porque nunca le vio el rostro a este hombre. “Hago este video como una advertencia para que tengan mucho cuidado, porque no se imaginan las cantidades de veces que yo salí a marchar diciéndole a las compás “yo te creo, no estás sola” apoyando la causa, y solo quiero decirles que por favor tengan mucho cuidado, cuídense mucho”.

Karen termina su denuncia pública recalcando que lastimosamente ella no será la última víctima, pero que eso que le pasó no se lo desea a nadie, y que el video lo publica para desahogarse y manifestar que “el transporte público en Bogotá está una mierda y para que las mujeres procuren no andar solas”.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y octubre de 2022 se presentaron 6.319 casos sobre delitos sexuales. Siendo los lunes y en horas de la tarde, cuando más se presentaron estos casos. Del total de las víctimas, 4.984 fueron mujeres y 1.256 hombres.

4,854 casos se presentaron si ninguna amenaza con armas, 208 fueron con armar contundentes y 1.151 con cortopunzantes. Siendo Suba la localidad con más casos registrados, con 692, seguida por Ciudad Bolívar con 650 y Kennedy con 638.

