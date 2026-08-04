Obras, déficit y tributaria: la ecuación fiscal que enfrenta Bogotá en 2026

Concejo de Bogotá Foto: Cortesía

Mientras el Distrito busca recaudar COP 1,2 billones anuales con una nueva reforma tributaria, en el Concejo crecen las preguntas sobre cómo garantizar la continuidad de decenas de proyectos de infraestructura que enfrentan mayores costos, por las presiones fiscales que crecieron paulatinamente en 2026.

El documento de la reforma que radicó la administración Galán ante el Concejo abrió un debate que va más allá de los impuestos, las tarifas y los incentivos para la inversión. De fondo, la discusión también gira alrededor de una pregunta clave...