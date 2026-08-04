Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Obras, déficit y tributaria: la ecuación fiscal que enfrenta Bogotá en 2026

Mientras busca recaudar $1,2 billones, el Distrito enfrenta preguntas sobre cómo financiar proyectos clave sin más cargas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
04 de agosto de 2026 - 06:12 p. m.
Concejo de Bogotá
Concejo de Bogotá
Foto: Cortesía

Mientras el Distrito busca recaudar COP 1,2 billones anuales con una nueva reforma tributaria, en el Concejo crecen las preguntas sobre cómo garantizar la continuidad de decenas de proyectos de infraestructura que enfrentan mayores costos, por las presiones fiscales que crecieron paulatinamente en 2026.

El documento de la reforma que radicó la administración Galán ante el Concejo abrió un debate que va más allá de los impuestos, las tarifas y los incentivos para la inversión. De fondo, la discusión también gira alrededor de una pregunta clave...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Noticias de Cundinamarca

Reforma tributaria en Bogotá

Impuestos en Bogotá

Secretaría e Hacienda de Bogotá

Hueco fiscal en Bogotá

Concejal Juan David Quintero

Concejal Heidy Sánchez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.