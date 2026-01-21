Logo El Espectador
Obras del Metro abren 200 vacantes: feria de empleo este jueves en Kennedy

La jornada se llevará a cabo este jueves 22 de enero. Los cargos están destinados a personas con poca o nula experiencia laboral.

Redacción Bogotá
22 de enero de 2026 - 01:02 a. m.
Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Primero de Mayo, entre la calle 42 sur y 42 C Sur
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Mientras la ciudad discute los retrasos y tropiezos de la segunda línea del Metro, las obras de la primera línea continúan y demandan mano de obra. Por ello, este jueves 22 de enero se abrirán 200 vacantes para trabajos asociados a la construcción de la Línea 1, en una feria de empleo que se realizará en el suroccidente de Bogotá.

Esta convocatoria está dirigida particularmente a personas con baja o nula experiencia laboral. Según la información divulgada por la Secretaría de Desarrollo Económico, hay 100 cargos disponibles para auxiliares de obra y otros 100 para ayudantes de obra, perfiles básicos requeridos en los frentes de construcción que hoy se concentran en corredores como la avenida Villavicencio, la Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.

La jornada se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Kennedy, ubicado en la carrera 80 #43-43 sur, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Los aspirantes deberán asistir con su hoja de vida actualizada y documento de identidad.

Para los cargos de auxiliar se exige al menos tres meses de experiencia, formal o informal, mientras que para los ayudantes no se requiere experiencia previa ni nivel educativo específico.

Desde el Distrito, la feria se presenta como un mecanismo para conectar necesidades concretas de la obra con personas que buscan empleo. Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, señaló que estas jornadas permiten ajustar mejor la oferta laboral a los perfiles disponibles y reducir fricciones en los procesos de selección.

Las autoridades insistieron en que el proceso es gratuito y que no se requieren intermediarios ni pagos para acceder a las vacantes, una advertencia recurrente ante la proliferación de estafas asociadas a falsas ofertas laborales.

