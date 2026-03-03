Ocho días sin respuesta: un recorrido en TM y detalles de la desaparición de Sara Valentina

Sara valentina bolaños Foto: CityNoticias

Crece la consternación por la desaparición de Sara Valentina Bolaños Vela. La adolescente de 13 años salió de su casa rumbo al colegio el pasado lunes 23 de febrero, pero no llegó a clases. Desde entonces, una cámara de seguridad que la captó yendo a una estación de Transmilenio, es la única y última prueba que confirma sus últimos movimientos antes de que su madre le perdiera la pista. La investigación continúa, pero el pasar de los días sigue dejando en vilo a la familia de la menor.

Yeimy Vela, madre de Sara, habló con El Espectador. En medio de su angustia relató lo que ha sucedido en ocho días de pesquisas para dar con su hija: “ella desaparece luego de salir de la vivienda donde residía con su padre en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá”, señaló. Según relató su madre, la menor no ingresó al colegio ese día, regresó a la casa y hacia las 4:00 de la tarde volvió a salir, según constataron otros residentes de la casa donde habita. Desde entonces no se tiene certeza de su paradero.

“El papá llegó de trabajar y ella no estaba. Me llamó sobre las 8 de la noche para decirme que Sara estaba desaparecida”, cuenta la madre, quien vive en Soacha. Esa noche comenzaron la búsqueda con familiares y conocidos, pensando inicialmente que podía tratarse de un acto de rebeldía.

Las cámaras y el rastro en Transmilenio

El martes 24 de febrero, una persona aseguró haber visto a la menor en el sector de Santa Isabel hacia las 11:20 de la mañana. La familia revisó cámaras de seguridad de una tienda cercana y confirmó que efectivamente era ella. Posteriormente, la Fiscalía recopiló grabaciones de la zona y estableció que Sara ingresó a una estación de Transmilenio en el sector.

Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado hacia qué dirección se desplazó. “Transmilenio aún no ha suministrado la evidencia de si tomó un transporte hacia el sur o hacia el norte. Eso es lo que estamos esperando”, explicó su madre.

El martes, la familia acudió al CAI de Santa Matilde, pero según relatan, les indicaron que debían esperar 72 horas, el cual, es un dato que las autoridades han desmentido: no hay que esperar dicho tiempo para denunciar una desaparición.

De hecho, con la entrada en vigencia del Decreto 1428 de 2024 quedó reglamentado el Mecanismo de Alerta Rosa, que establece que ante la desaparición de un niño, niña, joven, adolescente o mujer —y en general de cualquier persona— la reacción debe ser inmediata. Según explican las autoridades, la Policía está obligada a activar de forma urgente el despliegue de búsqueda, recolectar información para la localización y reportar el caso al Centro Automático de Despacho o a la línea 123.

Tras ese paso por el CAI, el miércoles en la mañana se dirigieron a Medicina Legal y luego a la Fiscalía, donde formalizaron la denuncia y se emitió el cartel de búsqueda.

Sara llevaba consigo un celular de baja gama, que solo permite llamadas y cuya batería dura poco. Según la familia, al revisar sus redes sociales no encontraron conversaciones que evidenciaran planes para irse ni contactos sospechosos. “No se evidencia ninguna prueba de que hubiera estado hablando con alguien o planeando algo”, afirmó.

Si usted la ha visto, puede comunicarse con el teléfono 317-6408685 o la línea de emergencias 123.

