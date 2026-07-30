Ofrecen más de 1.000 vacantes para obras de la Primera Línea del Metro en Bogotá

Instalaciones y obras en la estación 1 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Villavicencio entre las carreras 94 y 93. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El concesionario Metro Línea 1, en alianza con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, abrió una convocatoria laboral con más de 1.000 vacantes destinadas a sumar en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Las ofertas están orientadas a vincular personal para los frentes de obra ubicados sobre los corredores de la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.

La jornada de recepción de documentos se llevará a cabo de manera presencial el próximo jueves 6 de agosto de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., en el Polideportivo Bosa Palestina (calle 68 Sur # 81G-09), en el suroccidente de la capital.

Perfiles solicitados

El proceso busca vincular perfiles con formación desde básica primaria hasta niveles técnicos o tecnólogos:

Mano de obra y apoyo: Ayudantes de construcción, pintores de obra, oficiales de enchape e instaladores de drywall.

Técnicos especializados: Técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC (climatización y ventilación), técnicos en redes contra incendio y de control e instrumentación (C&I).

Control de movilidad: Auxiliares de tráfico.

Requisitos y documentos requeridos

Para los cargos de ayudante de construcción se exige un mínimo de seis meses de experiencia, mientras que para las posiciones técnicas y de oficiales se requieren al menos 12 meses de experiencia certificada.

Los aspirantes deberán presentarse con la hoja de vida actualizada, copia de la cédula de ciudadanía y certificaciones laborales previas. En el caso de la población víctima del conflicto armado, se solicita adjuntar la certificación emitida por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas; para la población migrante, se requiere copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).

Tenga en cuenta que todos los procesos de postulación e intermediación laboral a través de la Agencia Distrital de Empleo son gratuitos y no requieren intermediarios.

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