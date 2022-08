¡Ojo! Anuncian cierre temporal de estaciones Salitre - El Greco y El Tiempo - Maloka

Estación de Transmilenio El Tiempo - Maloka. Foto: Google Maps

Transmilenio anunció el cierre temporal y nocturno de las estaciones Salitre - El Greco y de El Tiempo - Maloka, desde el 25 de agosto hasta el 11 de septiembre. De 10:00 p.m. a 4:30 a.m., debido a la obra del puente vehicular de la Avenida 68.

Por lo tanto, la empresa de movilidad le da a los usuarios otras alternativas de movilidad en Sitp:

C127 Fontanar del Río presta sus servicios de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 10:30 p.m.

A127 Germania presta sus servicios de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 10:00 p.m., domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

C153 Suba La Gaitana presta sus servicios de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 10:30 p.m., domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

A153 Centro presta sus servicios de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 10:30 p.m., domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

C149 Suba Bilbao presta sus servicios de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 9:00 p.m., domingos y festivos, de 4:00 a.m. a 8:00 p.m.

L149 Est. Av. 1 de mayo presta sus servicios de lunes a viernes, de 4:00 a.m. a 10:30 p.m., sábados, de 4:00 a.m. a 11 p.m., y domingos y festivos, de 4:30 a.m. a 9:30 p.m.

A206 Centro presta sus servicios de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 10:00 p.m., domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

Transmilenio le recomienda a los usuarios planear su viaje y ver recorridos en tiempo real desde la aplicación TransMiApp, asimismo, consultar más información en www.transmilenio.gov.co.

