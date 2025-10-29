Logo El Espectador
¡Ojo! Bogotá restringirá el parrillero y la circulación de motos por Halloween

Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre no podrán circular motos con acompañante ni en la noche por vías principales.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
30 de octubre de 2025 - 01:46 a. m.
Rodada de Halloween
Foto: AFP - LUIS ROBAYO
El Distrioto confirmó que durante el puente festivo de Halloween, la capital aplicará una restricción temporal para motocicletas, con el objetivo de reducir siniestros viales y hechos de violencia.

La medida, que estará vigente a partir de las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, incluye la prohibición del parrillero y la restricción total de circulación nocturna en varios corredores críticos.

Detalles de la medida

  • Fechas: del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre
  • Sin parrillero: durante toda la vigencia
  • Prohibición total de motos: entre 8:00 p. m. y 5:00 a. m.

Las restricciones aplicarán en las siguientes vías principales

  • Autopista Norte
  • Autopista Sur
  • NQS
  • Avenida Boyacá
  • Avenida Ciudad de Cali
  • Avenida Primero de Mayo
  • Avenida de las Américas
  • Avenida Suba
  • Calle 26
  • Calle 80
  • Carrera Séptima
  • Carrera 68
  • Avenida Centenario
  • Avenida Guayacanes
  • Avenida Esperanza
  • Avenida Villavicencio
  • Avenida Circunvalar
  • Calle 53
  • Calle 63
  • Carrera 60

Control y sanciones

Para garantizar el cumplimiento, se desplegarán 2.000 uniformados, 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en distintos puntos de la ciudad. Quienes incumplan la restricción se exponen a una multa de $604.100 y a la inmovilización de la moto, según la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

Excepciones

Tenga en cuenta que la medida no aplica para:

  • Motos de la Fuerza Pública o de organismos de emergencia
  • Transporte de personas con discapacidad
  • Servicios de mensajería o domicilios plenamente identificados
  • Vehículos que apoyen el mantenimiento o control del SITP

¿Por qué se toma la medida?

Entre 2022 y 2024, los puentes de Halloween dejaron 16 víctimas fatales, de las cuales 8 de cada 10 eran motociclistas. La mayoría de los siniestros ocurrieron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., horas en las que también se registraron aumentos en homicidios y hurtos cometidos con motocicletas.

Señala la Alcaldía que la restricción busca proteger la vida y reducir riesgos asociados a las llamadas “rodadas del terror”, eventos informales que en años anteriores generaron accidentes y alteraciones al orden público.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

