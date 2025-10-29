¡Ojo! Bogotá restringirá el parrillero y la circulación de motos por Halloween

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Distrioto confirmó que durante el puente festivo de Halloween, la capital aplicará una restricción temporal para motocicletas, con el objetivo de reducir siniestros viales y hechos de violencia.
La medida, que estará vigente a partir de las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, incluye la prohibición del parrillero y la restricción total de circulación nocturna en varios corredores críticos.
Detalles de la medida
- Fechas: del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre
- Sin parrillero: durante toda la vigencia
- Prohibición total de motos: entre 8:00 p. m. y 5:00 a. m.
Las restricciones aplicarán en las siguientes vías principales
- Autopista Norte
- Autopista Sur
- NQS
- Avenida Boyacá
- Avenida Ciudad de Cali
- Avenida Primero de Mayo
- Avenida de las Américas
- Avenida Suba
- Calle 26
- Calle 80
- Carrera Séptima
- Carrera 68
- Avenida Centenario
- Avenida Guayacanes
- Avenida Esperanza
- Avenida Villavicencio
- Avenida Circunvalar
- Calle 53
- Calle 63
- Carrera 60
Control y sanciones
Para garantizar el cumplimiento, se desplegarán 2.000 uniformados, 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en distintos puntos de la ciudad. Quienes incumplan la restricción se exponen a una multa de $604.100 y a la inmovilización de la moto, según la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.
Excepciones
Tenga en cuenta que la medida no aplica para:
- Motos de la Fuerza Pública o de organismos de emergencia
- Transporte de personas con discapacidad
- Servicios de mensajería o domicilios plenamente identificados
- Vehículos que apoyen el mantenimiento o control del SITP
¿Por qué se toma la medida?
Entre 2022 y 2024, los puentes de Halloween dejaron 16 víctimas fatales, de las cuales 8 de cada 10 eran motociclistas. La mayoría de los siniestros ocurrieron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., horas en las que también se registraron aumentos en homicidios y hurtos cometidos con motocicletas.
Señala la Alcaldía que la restricción busca proteger la vida y reducir riesgos asociados a las llamadas “rodadas del terror”, eventos informales que en años anteriores generaron accidentes y alteraciones al orden público.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.