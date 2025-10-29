¡Ojo! Bogotá restringirá el parrillero y la circulación de motos por Halloween

Rodada de Halloween Foto: AFP - LUIS ROBAYO

El Distrioto confirmó que durante el puente festivo de Halloween, la capital aplicará una restricción temporal para motocicletas, con el objetivo de reducir siniestros viales y hechos de violencia.

La medida, que estará vigente a partir de las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, incluye la prohibición del parrillero y la restricción total de circulación nocturna en varios corredores críticos.

Detalles de la medida

Fechas: del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre

Sin parrillero: durante toda la vigencia

Prohibición total de motos: entre 8:00 p. m. y 5:00 a. m.

Las restricciones aplicarán en las siguientes vías principales

Autopista Norte

Autopista Sur

NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primero de Mayo

Avenida de las Américas

Avenida Suba

Calle 26

Calle 80

Carrera Séptima

Carrera 68

Avenida Centenario

Avenida Guayacanes

Avenida Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar

Calle 53

Calle 63

Carrera 60

Control y sanciones

Para garantizar el cumplimiento, se desplegarán 2.000 uniformados, 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en distintos puntos de la ciudad. Quienes incumplan la restricción se exponen a una multa de $604.100 y a la inmovilización de la moto, según la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

Excepciones

Tenga en cuenta que la medida no aplica para:

Motos de la Fuerza Pública o de organismos de emergencia

Transporte de personas con discapacidad

Servicios de mensajería o domicilios plenamente identificados

Vehículos que apoyen el mantenimiento o control del SITP

¿Por qué se toma la medida?

Entre 2022 y 2024, los puentes de Halloween dejaron 16 víctimas fatales, de las cuales 8 de cada 10 eran motociclistas. La mayoría de los siniestros ocurrieron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., horas en las que también se registraron aumentos en homicidios y hurtos cometidos con motocicletas.

Señala la Alcaldía que la restricción busca proteger la vida y reducir riesgos asociados a las llamadas “rodadas del terror”, eventos informales que en años anteriores generaron accidentes y alteraciones al orden público.

