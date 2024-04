Así puede almacenar agua sin caer en el sobreabastecimiento

La meta de reducción del consumo se encuentra en 17,39 metros cúbicos por segundo para el 10 de abril. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el pasado 11 de abril, la ciudad de Bogotá implementó medidas de racionamiento de agua por sectores o zonas. Esta acción se lleva a cabo con el objetivo de contrarrestar los efectos del fenómeno de El Niño y el bajo nivel de los embalses que abastecen, tanto a la capital, como a sus municipios vecinos.

El llamado que han hecho las autoridades, durante las últimas semanas es el de ahorrar y efectuar un consumo más eficiente de este recurso. La meta, para que la poca agua de los alcances alcance para todos, es la de mantener un consumo de 15 metros cúbicos por segundo diario. Sin embargo, con corte del 11 de abril, un día después del primer racionamiento, Bogotá registró un consumo de 15.8 metros cúbicos, dos menos que el reportado el miércoles, cuando fue de 17.3 metros cúbicos por segundo.de acuerdo con Natasha Avendaño, gerente del Acueducto.

Es decir, a meta de reducir dos metros cúbicos casi fue lograda este primer día, pero no se cumplió, pues la meta es llegar a 15 todos los días, un consumo similar al de hace 10 años en Bogotá.

En medio de esta situación, algunas familias tomaron la decisión de almacenar agua para que no les hiciera falta el recurso durante ese periodo de tiempo. Lo cuál, a la larga, no reside en ninguna falta. No obstante, es importante destacar la necesidad de seguir ciertas recomendaciones para evitar el sobrealmacenamiento y posibles desperdicios o contaminación del agua.

¿Cuál fue la advertencia hecha por las autoridades?

Las autoridades se encargaron de advertir que, almacenar grandes cantidades de agua, puede conducir a un consumo excesivo y afectar las redes de acueducto, generando así sobresuministros que pueden disminuir la presión de las mismas. Es por esa razón, que se recomienda almacenar únicamente la cantidad necesaria y evitar el desperdicio.

Además de eso, también aseguraron que es fundamental cuidar la limpieza de los recipientes utilizados para almacenar agua, así como desinfectarlos adecuadamente, para prevenir la presencia de bacterias y otros microorganismos que puedan contaminar el agua.

Estas medidas buscan promover el ahorro y uso racional del agua, así como garantizar que todas las familias y habitantes de la ciudad tengan acceso al vital recurso durante este período de racionamiento.

