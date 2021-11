¡Ojo! Estafadores se hacen pasar por funcionarios distritales para hurtar dinero

Enviando cartas o correos electrónicos sin un remitente en particular, es decir, solo dicen señor (a) o propietario (a); con llamadas telefónicas o por medio de Whastapp, algunas personas se estarían haciendo pasar por funcionarios de la Secretaría de Hacienda para, supuestamente, solucionar las deudas tributarias de los ciudadanos.

Si bien esta modalidad de hurto no es nueva, las autoridades resaltan que para esta época del año aumentan este tipo de estafas. La Secretaría de Hacienda hace un llamado a la ciudadanía para que no caigan en estos engaños que se han venido presentado, pues los estafadores se valen del nombre de la entidad para exigir consignaciones o pagos en efectivo.

Según Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, algunos contribuyentes han sido citados al interior de los CADE, en donde los estafadores fingen ser funcionarios y atienden a las personas fuera de los cubículos habituales, es decir, en las filas o pasillos de los recintos y es ahí cuando le solicitan el dinero para supuestamente saldar las deudas tributarias.

Tenga en cuenta los siguientes detalles que identificó la entidad para que no sea víctima de esta modalidad de hurto: las cartas o correos electrónicos no tienen un remitente en particular, de igual forma, piden que se comuniquen a un número de celular o a una línea telefónica que inicia por 018000. Las cartas o correos suelen llevar un mensaje de ‘urgente’, ‘embargo’, ‘mandamiento de pago’ o similares; e incluyen dependencias inexistentes de la Secretaría como la ‘Dirección de Ejecuciones Fiscales’.

#NoTeDejesEngañar Las cartas falsas incluyen números de celular y datos de contacto falsos. pic.twitter.com/ZvUDv4W95t — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) November 3, 2021

Ninguna de estas características son usadas por la entidad para solicitar o comunicar las obligaciones tributarias, pues, los pagos de los impuestos solo se pueden realizar directamente en la Oficina Virtual o descargando el formulario de pago para hacerlo en las instituciones financieras que tengan convenio con la Secretaría.

De igual forma, se debe verificar que los correos incluyan el dominio ‘@shd.gov.co’ y la Secretaría nunca pide llamar a teléfonos celulares ni líneas que inicien con 018000. Cuando se brindan facilidades de pago a los contribuyentes, se les informa mediante los canales oficiales de la entidad o el Distrito, dándoles a conocer las fechas establecidas por la normativa tributaria. Y, para cerciorarse de la autenticidad de los mensajes, la Secretaría siempre invitan a comunicarse directamente con la entidad en los canales dispuestos en la página web.

Es de resaltar que la Fiscalía ya investiga esta situación y las víctimas de este delito pueden hacer la denuncia, con las respectivas evidencias, ante las autoridades.