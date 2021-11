¡Ojo! Estas son las medidas para movilizarse este lunes en Bogotá

Durante el último puente festivo de este año miles de viajeros ingresaron y salieron de la capital del país, y este lunes 15 noviembre se realizará el Plan Retorno en la ciudad que contará con algunas restricciones y el acompañamiento en las vías de la ciudad.

Las autoridades tendrán presencia en las nueve entradas y salidas de Bogotá con unidades de la Policía de Tránsito y guías de Gerencia en Vía en más de 100 puntos de control fijos y cinco móviles para controlar la movilidad, el parqueo en vía pública y la circulación ante el aumento de la cantidad vehículos que ingresarán a la capital.

Si planea movilizarse este fin de se semana de Bogotá, conozca acá las medidas:

Durante este lunes festivo continúa la medida de pico y placa que cobija a vehículos particulares dentro de la ciudad. Los vehículos particulares con placas impares no podrán movilizarse entre las 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m. A través de este enlace puede consultar los horarios de esta restricción.

Por su parte, como suele suceder durante los festivos, el municipio de Soacha aplica una jornada de pico y placa para controlar el alto flujo vehicular que se produce en la Autopista Sur. Así, los viajeros que ingresen por el sur a Bogotá deben tener en cuenta que de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. solo podrán ingresar los vehículos de placa par, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. los de placa impar. Entre las 12:00 a.m. hasta la 12:00 p.m. no habrá restricción en la movilidad.

A las 3 p.m. de la Secretaría de Movilidad de Bogotá habilitó el carril exclusivo de Transmilenio para el ingreso de vehículos a la ciudad debido el alto flujo de vehículo a la ciudad. Este es el último reporte de movilidad.

#Atención que #AEstaHora se habilita el carril exclusivo de Transmilenio para el ingreso de vehículos a la ciudad. #GerenciaEnVía recomienda a los viajeros mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las normas de tránsito. #BájaleAlAcelere !En casa te esperan! pic.twitter.com/J2aPd3S89X — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 15, 2021

Para los viajeros se movilizan por la vía Bogotá-Girardot, la Concesión Vía 40 Express recordó que actualmente se están realizando obras de modernización y mejoras en la vía. Los puntos de trabajó en vía son: la variante de Girardot, El Paso (Ricaurte), sector urbano de Girardot, La Gran Curva (Nilo), El Salero (Melgar), la variante de Melgar, Boquerón, Alto de Canecas (Chinauta), Novilleros (Fusagasugá) y Silvania.

El Distrito recomendó a los conductores revisar las condiciones mecánicas y eléctricas de sus vehículos, así como portar los documentos personales y del vehículo al día. La Secretaría de Movilidad recordó que no portar la certificación del SOAT puede significar una sanción de $895.000 pesos.