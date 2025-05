Opinión: A los ojos de la alcaldesa de Kennedy y del ICBF

¿Qué está haciendo el Distrito evitar la mendicidad en menores de edad? Foto: Vera K - EyeEm

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado Domingo de Ramos, ingresé en compañía de una amiga a la frutería Bugs Bunny en el sector de Kennedy Central, una zona muy conocida y transitada.

A los pocos minutos de estar en el local hizo presencia un menor de edad -de unos 10 años de edad- para vender bolsas de basura y/o pedir dinero, petición que fue negada por mi parte y tampoco permití que mi amiga lo hiciera, a pesar de que ella si tenía la intención de ayudarle.

Le expliqué a mi compañera que era mejor no acceder por mucho que nos doliera, porque esto hace parte de una mafia en Bogotá que instrumentaliza menores de edad obligándoles a mendigar.

Inocentemente, creí que no volvería a encontrar la escena, sin embargo, el pasado domingo 11 de mayo, regresé a la frutería y me encontré, de nuevo, al mismo menor de edad vendiendo bolsas de basura. Mi sorpresa no fue ver otra vez al niño, al fin de cuentas esta escena se repite una y otra vez en toda la ciudad. Mi sorpresa fue ver a las demás personas darles billetes de $2.000, $5.000 y hasta de $10.000. Por supuesto, su sonrisa no se hizo esperar.

A la media hora, ingresa al local una niña menor de 12 años para también vender bolsas de basuras y claro, las personas metieron la mano a sus bolsillos para buscar un billete y dárselo.

No sé quién sea más responsable de esto, si los padres de estos niños, las personas que acceden a darles plata o las autoridades que conociendo el problema se quedan con las manos cruzadas.

Cómo es posible que esto suceda de manera reiterativa, a la vista de todos, menos de los ojos de la primera autoridad de la localidad, es decir, de la alcaldesa, Karla Marín, de la Policía de Kennedy y de la zonal en Kennedy del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Dónde está la alcaldesa de Kennedy que no es capaz de coordinar un trabajo de inspección y vigilancia con las otras entidades a cargo de este tema para desterrar a estas mafias que tienen a niños y niñas mendigando por las calles y avenidas de Kennedy?

¿Será que Karla Marín sí sabe y conoce de los problemas de una localidad tan compleja como Kennedy? Y otra cosa, ¿tendrá las competencias para ejercer? Pueda que tenga los títulos, pero un título no hace seres capaces.

Dirá la doctora Karla Marín que no es asunto de ella sino del ICBF y dirá el ICBF que no ha recibido denuncia alguna y que por eso no actúa y sigue dedicándose a ser lo que ha sido desde el día en que se creó: una entidad inútil.

Y la Policía de Kennedy, por su parte, responderá que el asunto es competencia de la Policía de Infancia y Adolescencia. De esta manera, mientras el problema continúa, las autoridades en la localidad se tiran la pelota el uno al otro.

Me cuesta creer que todos en Kennedy conozcan de este asunto, menos la autoridad de la localidad, por esto hago un llamado a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Integración Social para que presten atención y le enseñen a la doctora Karla Marín, los lugares en donde se puede observar a niños mendigando en la localidad de Kennedy.