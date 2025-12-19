Opinión: CLICK, CLICK, CLICK (Al ritmo del algoritmo)

A partir de la popularización de la inteligencia artificial (IA), el torrente de contenido engañoso se ha vuelto descomunal. Foto: Pexels

Es la tercera vez que dedico este, mi espacio de opinión, a una canción del compositor bogotano Jorge Manuel Pardo, y lo hago porque en los cancioneros actuales proliferan la banalidad, la trivialidad y hasta la vulgaridad. Este autor, con tino poético, aborda en sus canciones temas pertinentes por sus implicaciones para las conciencias actuales.

También porque la producción de sus obras la hacen músicos, intérpretes de carne y hueso, sin recurrir a las tecnologías digitales, como el autotune y demás software que suplantan la ejecución de instrumentistas y hasta corrigen a caribonitos destemplados y desafinados, haciéndolos pasar por cantantes.

Título la columna con el nombre de la canción sobre la Inteligencia Artificial que curiosamente se lanzó para la temporada decembrina, de suerte que pude asistir a la presentación del videoclip, y aproveché para entrevistar al compositor. Aquí transcribo la grabación de su criterio.

—Jorge Manuel Pardo, sé que usted es Antropólogo, doctor en literatura, magister en ciencias políticas, maestro en artes dramáticas. ¿Desde cuándo compone canciones?

—Desde adolescente he tenido conmigo una guitarra y espontáneamente, le he puesto música a mis ideas y a mis sentimientos.

—Pero de un tiempo para acá he visto y escuchado grabaciones de sus temas con buena factura, con calidad profesional.

—(Sonríe) últimamente he tomado cursos de armonía y composición con el maestro Daniel Sossa, lo que potenciado mi creación. También he podido dedicar más tiempo para cumplir un impulso existencial, un impulso artístico.

—Supe que la canción Click Click Click lleva ocho días en Youtube y ya tiene 40.000 vistas. Debo decirle que ahora que vi el vídeo, y aunque es un merengue muy alegre, siento su pesimismo sobre la Inteligencia Artificial. Le pregunto, no al compositor, sino al intelectual, cuál es su posición sobre la IA, ¿una realidad que inevitablemente se nos vino encima?

—El gran tema, el que actualmente sacude al mundo entero, es, sin duda, la Inteligencia Artificial y sus maravillosos - y aterradores - desarrollos, pues, al parecer, mediante sofisticados procesos de autoenseñanza la IA podría igualar o incluso superar las capacidades de la inteligencia humana.

Geoffrey Hinton, premio Nobel de física, y quien es considerado como el “padrino de la IA” y pionero en el desarrollo de las redes neuronales artificiales, advierte sobre los riesgos que para la humanidad tendría en un futuro próximo la IA.

Dichos riesgos son de dos tipos: El primero, o externo, consiste en que agentes malignos, como terroristas, sectas fanáticas, o países extranjeros puedan usar la IA para causar daños inmensos, mediante la creación de nuevos virus, la realización de atentados terroristas o el hackeo de sistemas completos de los aeropuertos, redes eléctricas, hospitales etc.

Pero, por otra parte, estarán los peligros intrínsecos de la IA, cómo sería la acumulación del poder mundial en manos de las grandes tecnológicas con la influencia creciente no solo en las mentes de los ciudadanos sino en las políticas de los gobiernos, lo que facilitaría la conformación de regímenes autoritarios dominados por una oligarquía tecnocrática.

Se observa ya una creciente derechización de las tecnológicas de Silicon Valley, cuyos principales líderes no solo ocuparon sitio preferencial en la posesión de Donald Trump, sino que han manifestado fuertes críticas a la democracia.

Van desde los saluditos neonazis de Elon Musk, hasta las declaraciones de Peter Thiel, cofundador de Paypal, quién plantea que la democracia es un sistema obsoleto y que la verdadera discusión actual no es entre izquierda y derecha, sino entre tecnología y política, en donde la primera se debe imponer sobre la otra.

Así mismo, Sam Altman, líder en el desarrollo de ChatGPT y dueño de Open AI, dice que la IA producirá un cambio tan grande en la forma de producción que el trabajo humano se hará innecesario y que, por lo tanto, la gente vivirá en el futuro de una renta mínima de supervivencia.

Por otra parte, con el colosal desempleo que generará el uso de la IA (y del cual advierte también el propio Hinton) ocurrirá una desvalorización continua de lo humano.

Así mismo, la IA propiciará el control del comportamiento de individuos y grupos, con lo que se controlará cualquier forma de protesta y se facilitará la represión. El conocimiento de los datos físicos y del movimiento de las personas permitiría su ubicación en tiempo real.

En este sentido, esta sería la primera vez en la historia que las propias víctimas estamos ofreciendo voluntariamente los datos para que en el futuro nos controlen.

Tal vez se diga que, en la dicotomía de Umberto Eco, entre apocalípticos en integrados, yo me esté ubicando demasiado en el primer término.

Si bien es cierto, la IA representa una maravilla en salud (Detención temprana del cáncer, por ejemplo.), determinación de cambios medio ambientales etc., puede representar un riesgo para la libertad y la democracia. Además, Lo que parecía una distopía de ciencia ficción se ha convertido en una realidad próxima. Hinton plantea que los grandes cambios ocurrirán entre los 5 y los 20 años futuros.

Por otra parte, aunque se pueda decir que la inteligencia humana es insustituible, dado que está ligada a lo emocional, a lo intuitivo, a lo sensible y a un cuerpo orgánico, podría suceder, cómo lo explica Byung-Chul Han, que la inteligencia humana se empiece a parecer, ella misma, a la inteligencia de la máquina y se vuelva también maquinal.

Frente a este panorama fatídico nos corresponde resistir. Mi canción Click Click Click, desde una perspectiva lúdica, irónica, crítica y guapachosa, utilizando el ritmo del merengue, así como la fuerza del espíritu tropical, nuestro tumbao rítmico, nuestra sensibilidad jacarandosa y nuestra poética latina para bailar descalzos sobre tan oscuro presagio.

Este producto artístico, que incluye poesía, composición musical, ejecución instrumental, danza, coreografía, actuación escénica, técnica de sonido y luces, y, apoyado por la Universidad Javeriana y el Teatro Libre de Bogotá. Afortunadamente, por su actualidad y su calidad a tenido una notable acogida en las redes, no solo en Colombia sino en otros países del continente.

