Opinión: Hurto a bicicletas, el delito bola de nieve

Para 2025, las autoridades distritales han recuperado más de 400 bicicletas, con un 38% de disminución en estos hurtos.

Entender cómo la bicicleta llegó a ser un bien codiciado por las bandas delincuenciales, pasa por un comparativo histórico: hasta antes de pandemia el celular fue el elemento más hurtado por más de 10 años. Luego de 2020, la bicicleta entró a competir entre los objetivos criminales.

Con las medidas por COVID19 los biciusuarios aumentaron, así como el número de viajes y a la par, la inversión en este elemento. Según la Universidad Central, en 2017 un usuario promedio de bicicleta para movilidad (no para uso deportivo semi o profesional), invertía 600.000; para 2024 el promedio de inversión del mismo perfil llegó a 3.010.000.

Los delincuentes no tardaron en encontrar un nuevo mercado y una ganancia rápida. El interés de los bandidos está en 182 marcas entre bicicletas y accesorios, elementos que muy bien reconocen y que recuerdan cómo en los años 90s los ladrones lograban distinguir fácilmente entre cadenas y aretes de oro con los que eran fantasía.

Pero el problema no solo son las bandas dedicadas a ello, sino el mercado irregular que, al no contar con un registro nacional, unificado y con marcación (como si se tiene en vehículos y motocicletas desde lo internacional) se convierte en un hoyo negro en el que no hay posibilidad del rastreo de elementos.

Se podría decir que no es lo mismo un automotor que una bicicleta respecto a la necesidad de marcación, pero cuando se comprueba que las bicicletas de alta gama pueden valer más que una motocicleta o igualar a un carro, el asunto cobra sentido.

El paso a paso para el hurto de una bicicleta contempla entre 5 y 13 personas, desde el que roba hasta el que vende, muchas veces sin que el primero conozca al último eslabón; se trata, como en todo mercado, de una línea de producción que funciona porque es rentable, no porque todos sean conocidos.

Esta bola de nieve recuerda los primeros años del hurto a celulares, en el que la falta de claridad penal, el debate de las mínimas cuantías y la falta de análisis contextual y no solo delincuencial, dio el camino perfecto para que convirtiera en un diario vivir sin control real y con poca legislación sobre el tema.

Por ahora, las cifras muestran que las horas más peligrosas para andar en bicicleta son: 5:00 a 6:00am; de 10:00 a 11:00am y de 7:00 a 8:00pm y que las localidades más afectadas son Engativá, Kennedy, Bosa, Suba, Usaquén y Fontibón. Se destaca que el factor oportunidad está en más del 71% de los casos, pero crece el engaño y violencia.

Va siendo hora de prestarle atención seria al tema en todo el país.