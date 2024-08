Opinión: La Bogotá que encontró Galán y la que debe gobernar

Carlos Fernando Galán, alcalde electo y Claudia López, alcaldesa saliente en la última reunión de empalme. Foto: Archivo Particular

Con enorme preocupación veo la situación por la que atraviesa Bogotá, no porque el alcalde Carlos Fernando Galán gobierne mal, sino por problemas que la administración actual encontró y que no se les ve solución en el mediano plazo, como la inseguridad; la invasión de la comunidad embera al Parque Nacional, y la construcción de vías como la Troncal de Transmilenio por la Avenida 68.

LEA: Muerte de motociclistas en las vías se debe tratar como asunto de salud pública

Lastimosamente el alcalde Galán tomó la decisión equivocada de no hacer un corte de cuentas de manera pública a la exalcaldesa Claudia López en el momento en que se cerró el proceso de empalme, entiendo que por llevar la fiesta en paz. De haberse hecho, la entonces saliente mandataria hubiese tenido que explicar a la ciudad el estado real de los asuntos por los cuales Galán, hoy tiene que dar la cara.

De nada le sirve al alcalde explicar que recibió la construcción de la Avenida 68 desfinanciada y con algunos retrasos. Debió decirse en su momento porque Claudia ya se fue y poco o nada le importa lo que se diga, entre otras, porque desde la lejanía se encuentra preparando su campaña política a la presidencia de la república, lo que no quiere decir que no esté observando lo que ocurre.

Más información: Dilema en la Sabana: cuna de nuevos hogares, pero sin servicios para todos

Prueba de lo anterior, son las llamadas que hizo a algunos concejales para tratar de direccionar su voto durante la discusión del Plan de Desarrollo de Galán, situación que fue denunciada en la plenaria de la Corporación por los mismos cabildantes.

Hoy Galán debe hacerles frente a las organizaciones criminales que están regadas por toda Bogotá y que día y noche siembran el pánico. Semanalmente se ve al alcalde junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General José Daniel Gualdrón, confirmando capturas y golpes a la delincuencia. Sin embargo, por importante que esto sea, la conclusión, según los hechos recientes, es que esto no está sirviendo mucho porque el crimen sigue actuando; las drogas ilegales continúan vendiéndose en cada esquina; cadáveres en bolsas aparecen en sitios deprimidos y los ladrones siguen en las calles atracando sin pena ni pudor.

Le puede interesar: Robo de cable en Bogotá: el enorme negocio del cobre detrás de los pequeños hurtos

Me da la impresión de que hemos caído en un círculo vicioso, en donde la Policía captura y el delincuente en prisión de manera inmediata es reemplazado por otro para que opere en la misma zona donde su colega hacía de las suyas.

Esto ocurre porque la captura del criminal no se traduce en la llegada o presencia real de la autoridad civil y de la Policía en la zona en donde este actuaba. Pareciera que se trabaja bajo el falso dilema o el error de creer que la puesta en prisión de determinada delincuente o de toda su banda, significa la llegada de la tranquilidad al barrio o a la esquina donde estos delincuentes hicieron presencia. Es como si no se entendiera que al salir A inmediatamente llegará B a ocupar el territorio.

Por otro lado, en Bogotá tenemos la presencia de emberas que llegaron huyendo de las balas de los violentos pero que, a decir verdad, se están convirtiendo en una carga para la ciudad.

Estos indígenas no han entendido que no se puede convertir los lugares en donde se encuentran, -en una especie de jurisdicción indígena- porque La Rioja ni mucho menos el Parque Nacional, lo son. Además, porque no pueden hacer de estas zonas una especie de ‘republiquetas independientes’ para que ni la Policía ni las demás autoridades del orden civil puedan ingresar a imponer el orden.

Es así como vemos no solo la explotación de menores a los que los líderes indígenas (hombres) ponen a mendigar con las mujeres de esta comunidad por calles y avenidas de Bogotá, a la vista de las autoridades del Distrito y de la Nación, sin que estas hagan algo al respecto.

Por supuesto que esta situación es heredada, no se lo puede desconocer, y recuerdo que en su momento pregunté al entonces secretario de Gobierno de la exalcaldesa Claudia López, Luis Ernesto Gómez, el por qué no se le ponía remedio a este problema, y como respuesta dijo que estaba dialogando con el ICBF, y por lo visto así se quedó, dialogando, y ni hablar de Felipe Jiménez, quien le reemplazo en el cargo, porque él(Jiménez), nunca supo y por supuesto, nunca respondió.

Es claro que aquí se requiere de la Secretaría de la Mujer, del IDIPRON, y de la Policía de Infancia, entidades que deben actuar con prontitud para que este problema no se agrave más de lo que está, mientras el Gobierno Nacional deja los discursos y se concientiza de la responsabilidad que tiene en este asunto.

Más en El Espectador: Estrategias por fuera de la institucionalidad que aportan al cuidado del agua

Como estos hay otros problemas a los que Carlos Fernando Galán debe ponerle atención como las basuras; invasión al espacio público; retraso en las obras viales; y evitar a toda costa que el Gobierno Nacional embolate la construcción de los regiotram, temas de los que extrañamente no se ha vuelto a hablar. Todos estos asuntos requieren de especial atención y dedicación y no se debe ni se puede bajar la guardia.

Sé muy bien que Galán tiene toda la intención de no permitir que los problemas que heredó se agraven y es por eso por lo que no solo debe, sino que tiene la obligación de apretarle las tuercas a su equipo para que muestre resultados desde ya, y estos se comience a traducir en pequeñas victorias. Ánimo pues, que cuando se quiere se puede.