Opinión: Me atracaron anoche

Aunque la Administración de Bogotá insista en las cifras que presenta sobre los casos de hurtos en sus distintas modalidades, así como sobre el número de homicidios, esto no está tranquilizando a los ciudadanos, porque todos los días se escuchan historias y se observan atracos que, en algunas ocasiones, terminan con la vida de la víctima.

Es necesario, entonces, que la Administración Distrital ponga fin a la tan odiosa respuesta que emite cada vez que se reclaman soluciones frente a los temas de inseguridad, con la que, palabras más, palabras menos, suele decir: “los atracos continúan, los homicidios continúan, pero las cifras han bajado”.

Ese tipo de respuestas no se pueden ni se deben emitir ante los reclamos que, con justa razón, hace una ciudadanía desesperada por el miedo constante de salir a la calle y exponerse a un atraco que puede acabar con su vida.

El argumento de que “dato mata el relato” no se ajusta a este caso, porque los relatos que uno, como periodista, debe atender están acabando con esas cifras que, por bonitas que suenen, no transmiten tranquilidad a los bogotanos y, más bien, generan la sensación de un alcalde y un gabinete desconectados de lo que ocurre en los barrios.

Como periodistas, todos los días escuchamos relatos de diferentes ciudadanos en las localidades de Bogotá que, en muchos casos, desahogan su tristeza y desesperanza porque fueron víctimas de ladrones que, de una u otra manera, les han quitado sus pertenencias. Estos sucesos, de los que uno se entera a diario, nos llevan de inmediato a dudar de esas cifras que exhiben tanto el secretario de Seguridad, César Restrepo; el alcalde, Carlos Fernando Galán; y el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

Puede que las cifras sean ciertas, aunque no todos los hurtos se denuncian. Pero, aun partiendo de la base de que estos números sean reales, en ningún momento se deben mencionar con el ánimo de invalidar o despreciar los reclamos de los bogotanos que buscan las cámaras y los micrófonos de los noticieros y periódicos para desahogar su justa molestia.

