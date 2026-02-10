Opinión: Me atracaron anoche

Logo El Espectador
Un tema musical de salsa de los años 80, titulado “Me atracaron anoche” e interpretado por la orquesta conocida como el Clan de Víctor, habla de las vivencias de una persona víctima de un atraco en la ciudad donde vive. Bien podría convertirse en el próximo himno de Bogotá si la inseguridad en la capital del país continúa imparable todos los días del año.

Óscar Sevillano
10 de febrero de 2026 - 09:44 p. m.
El profesor fue atacado en la localidad de Engativá mientras se dirigía al colegio.
Foto: redes
Aunque la Administración de Bogotá insista en las cifras que presenta sobre los casos de hurtos en sus distintas modalidades, así como sobre el número de homicidios, esto no está tranquilizando a los ciudadanos, porque todos los días se escuchan historias y se observan atracos que, en algunas ocasiones, terminan con la vida de la víctima.

Es necesario, entonces, que la Administración Distrital ponga fin a la tan odiosa respuesta que emite cada vez que se reclaman soluciones frente a los temas de inseguridad, con la que, palabras más, palabras menos, suele decir: “los atracos continúan, los homicidios continúan, pero las cifras han bajado”.

Ese tipo de respuestas no se pueden ni se deben emitir ante los reclamos que, con justa razón, hace una ciudadanía desesperada por el miedo constante de salir a la calle y exponerse a un atraco que puede acabar con su vida.

El argumento de que “dato mata el relato” no se ajusta a este caso, porque los relatos que uno, como periodista, debe atender están acabando con esas cifras que, por bonitas que suenen, no transmiten tranquilidad a los bogotanos y, más bien, generan la sensación de un alcalde y un gabinete desconectados de lo que ocurre en los barrios.

Como periodistas, todos los días escuchamos relatos de diferentes ciudadanos en las localidades de Bogotá que, en muchos casos, desahogan su tristeza y desesperanza porque fueron víctimas de ladrones que, de una u otra manera, les han quitado sus pertenencias. Estos sucesos, de los que uno se entera a diario, nos llevan de inmediato a dudar de esas cifras que exhiben tanto el secretario de Seguridad, César Restrepo; el alcalde, Carlos Fernando Galán; y el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

Puede que las cifras sean ciertas, aunque no todos los hurtos se denuncian. Pero, aun partiendo de la base de que estos números sean reales, en ningún momento se deben mencionar con el ánimo de invalidar o despreciar los reclamos de los bogotanos que buscan las cámaras y los micrófonos de los noticieros y periódicos para desahogar su justa molestia.

Traigo a colación la canción “Me atracaron anoche”, interpretada por el Clan de Víctor, porque encuentro mucha similitud entre su letra y lo que sucede en la capital de Colombia. Parte de esta pieza musical dice así:

“Hay una frase de moda por toda la capital,

ya se escucha a toda hora y es una gran realidad.

En farmacias, supermercados, cine, tienda o restaurante;

por donde quiera que voy, donde quiera que esté,

en cualquier ambiente.

Y si salgo a pasear por cualquier bulevar,

lo dice la gente: me atracaron anoche”

jmurillo(10525)Hace 1 hora
Lamentablemente, las cifras que se contabilizan no coinciden con lo que realmente sucede en Bogotá. La inseguridad cada vez se recrudece más. Los ciudadanos de a pie somos los más vulnerables.
