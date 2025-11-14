Opinión: Ojo con las motos alcalde Galán

Grupos de motociclistas protestan frente al Ágora Bogotá por el decreto 528 que regula la circulación de motos durante el puente festivo de Halloween en Bogotá. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La escena en la que un grupo de conductores de motos persigue al hombre identificado como Mauricio Cendales para golpearlo con piedras y palos, sin tener en cuenta que el ciudadano podría morir como consecuencia del salvaje ataque, debería alertar a la Administración de Bogotá por lo que podría estarse conformando ante los ojos del Distrito, la secretaria de Movilidad, del secretario de Seguridad y de la misma Policía Metropolitana.

Hablo del comportamiento de un amplio grupo de conductores de motos que no solo bloquea las vías cuando se les antoja, sino que, además, toma la justicia por mano propia, actuando de manera desproporcionada ante autoridades que poco o nada hacen para aplicar la ley.

¿Por qué el miedo de la Administración para poner en cintura a estos señores? ¿Quién o quiénes los alientan a actuar de esta manera? ¿Por qué el silencio de los concejales, que no se atreven a alzar la voz como sí lo hacen en otros temas? ¿Qué tiene por decir el concejal Fuchi, quien ha guardado un silencio extraño?

Sería muy grave que, en Bogotá, un amplio número de conductores de motos esté conformando una especie de Convivir, aplicando justicia a su antojo y decidiendo quién es digno de vivir y quién no.

Lo ocurrido en días anteriores con la vida del señor Mauricio Cendales debe alertar al alcalde Carlos Fernando Galán, quien no puede ni debe permitir que ahora las motos desafíen la autoridad de Bogotá mientras la Administración sirve de público espectador.

No estoy diciendo que todos los conductores de motos actúen así, pero sí debe reconocerse que un número considerable de motociclistas se ha tomado las vías a su antojo, burlando las normas de tránsito sin importarles que pueden provocar un accidente en el que corran riesgo sus vidas y la de otros ciudadanos.

A esto, señor alcalde, es necesario ponerle atención para evitar que algo oscuro se configure.

Por cierto, dialogando sobre este asunto con un político en Bogotá, me comentó que era mejor no meterse con estos colectivos porque podría perder votos. Ante esta respuesta, me quedé sin palabras.