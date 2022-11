Opinión: Presidente de ETB, en medio de las denuncias, ¿renunciará sin responder?

El presidente de la ETB, Sergio González, anunció que renunciará a su cargo, justo en medio de una serie de cuestionamientos.

El presidente de la ETB, Sergio González, anunció su retiro de la empresa, en medio de las innumerables denuncias sobre la empresa que hemos venido realizando desde el Concejo de Bogotá: contratos firmados de manera opaca, hallazgos de la Contraloría, manejo de recursos públicos criticables y pérdidas millonarias, que deterioran nuestro patrimonio público.

¿Son estas denuncias, en las cuales González se ve implicado y sobre las cuales él no ha respondido, las razones que motivaron su prematura salida? ¿Abandona su responsabilidad antes de una crisis de la entidad, que él ha contribuido a generar? Veamos:

Denunciamos, según cálculos propios, ratificados por el mismo Sergio González, que la ETB perdió más de $612 mil millones en el negocio de móviles 4G, el cual él lideró cuando fue vicepresidente y en el cual se contrató una asesoría con la empresa Delta Partners, por la extraordinaria suma de $66 mil millones, para estructurar y poner en marcha el negocio fallido.

Hubo meses en los que se le pagó a esta consultora $3.000 millones para consolidar la expansión nacional del negocio, asesoría que no funcionó. No solo llama la atención las enormes sumas que se le pagaron a la consultora, por una asesoría que no sirvió, sino también que, de acuerdo con la Contraloría, las contrataciones con esta empresa tuvieron múltiples irregularidades.

Se contrató sin cumplir con los requerimientos exigidos -mientras otra empresa sí los cumplía-; se celebró un contrato por un valor que era 300 veces el capital de la empresa consultora; se violó el manual de contratación, por superar los topes permitidos, y se le pagó a Delta Partners por encima de lo establecido, en uno de los contratos, entre otras irregularidades.

Denunciamos también que, en el marco del negocio de móviles liderado por González, ETB vendió su participación accionaria en TIGO por un precio inferior al valor real de sus acciones. La Contraloría Distrital señaló que esta venta configuró “un detrimento patrimonial a los recursos públicos, derivados del menor valor en la venta de las acciones en $73 mil millones”.

Además, también señalamos que Sergio González va y viene de ETB a otras empresas, tomando decisiones en cargos directivos de la ETB, que favorecen a las empresas, que después pasa a dirigir.

Posterior a haber ejercido la vicepresidencia de ETB, y haber configurado el negocio de móviles en el que ETB se asoció con TIGO y en el que ETB perdió más de $612 mil millones y TIGO ganó más de $2 billones, Sergio González se convirtió en el presidente de Asomovil, una entidad que representa los intereses de TIGO, Movistar y Claro.

Además, también, posterior a haber ejercido la vicepresidencia de ETB y de haber liderado el negocio de N-Play, en el cual uno de los principales proveedores y ganadores del negocio fue la empresa china ZTE, pasó a ser vicepresidente de negocio de esta empresa.

Es un total descaro que mientras la ETB ha perdido cerca de $685 mil millones, Sergio González caiga parado y aterrice de nuevo en una multinacional, sin responder por las millonarias pérdidas de la empresa de todos los bogotanos.

Le pedimos públicamente que antes de abandonar su cargo, responda por su responsabilidad en este descalabro del patrimonio público de Bogotá. Nos debe muchas explicaciones Sergio González. Es nuestro patrimonio público, nuestros recursos. La ETB es de Bogotá y no puede eludirse semejante responsabilidad huyendo de la entidad. No más atajos.