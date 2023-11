Opinión: Recuperar la salud de los bogotanos

"Aunque suene paradójico, las medidas adoptadas en aras de proteger la salud de la población, en especial las cuarentenas, a la postre resultaron ser tan nocivas como la misma enfermedad", Luis Gonzalo Morales. Foto: Mauricio Alvarado

La inmensa mayoría de los indicadores de salud de los bogotanos presentan hoy niveles inferiores a los de hace cuatro años, incluso de años más atrás. Estos comenzaron a deteriorarse o se detuvo su mejoría a partir del 2020 con ocasión de la pandemia por Covid-19 en temas tan sensibles como la mortalidad materna o la de niños por desnutrición o infecciones respiratorias agudas.

Este fue un fenómeno que se presentó por igual en todo el país, atribuible en una gran proporción a las medidas adoptadas para controlar la pandemia, más que a sus efectos directos sobre la salud de las personas que fueron más notorios en la población adulta.

Aunque suene paradójico, las medidas adoptadas en aras de proteger la salud de la población, en especial las cuarentenas, a la postre resultaron ser tan nocivas como la misma enfermedad, que como bien es sabido, debieron ser levantadas ante la negativa de la población a seguirlas cumpliendo.

A pesar del factor común que explica en parte lo sucedido en materia de retroceso de los indicadores de salud, no es un argumento suficiente para justificar lo ocurrido en Bogotá. Es la ciudad del país que cuenta con la mayor cantidad de recursos financieros, técnicos, humanos e institucionales como para haberse lucido en esta contingencia, pero no fue así.

En varios aspectos, no solo en salud, Bogotá no tuvo el mejor desempeño en el país en el manejo de la pandemia por razones que ya no es del caso entrar a discutir. En este momento no se trata de señalar responsables, solo de reconocer un hecho indiscutible que reclama acciones concretas para recuperar el nivel de salud de antes que tenían sus habitantes.

Seguir haciendo lo de siempre, así sea muy bien hecho, no es el camino. Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales, comenzando por un plan de choque para saldar la deuda social que se acumuló durante la pandemia, en especial con la población de mayor vulnerabilidad social y económica, muchos de quienes son migrantes.

Hay que comenzar priorizando con acciones de atención integral y no solo del sector salud, dirigidas a poblaciones como las mujeres en edad fértil, en especial aquellas en embarazo y aun con mayor énfasis si son adolescentes y migrantes.

En segundo lugar, a los niños menores de cinco años cuya situación de vulnerabilidad se asocia y agrava con la de sus madres, donde el nuevo alcalde debería comprometerse, por ejemplo, a que durante su mandato no muera ni un solo niño por desnutrición como ya se logró en una anterior administración.

Por último, y no por ello de menor importancia, está la población de adultos mayores, quienes padecieron en silencio y aún lo siguen sobrellevando, del retroceso económico de sus cuidadores. Estos tres grupos poblacionales son un reto para el recién elegido mandatario, quien ha demostrado ser una persona de una gran sensibilidad social y de quien confiamos podrá sacar adelante.

