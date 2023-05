Opinión: Retórica, politiquería y pobres propuestas para Bogotá

Contaminación en Bogotá vista desde Monserrate Foto: El Espectador - José Vargas

El periódico El Espectador tomó la delantera y organizó el primer encuentro con las y los aspirantes a la Alcaldía Mayor en el marco de la Feria Internacional de Libro de Bogotá -FILBo-. Le siguió la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). Asistieron Juan Daniel Oviedo, Diego Molano y Rodrigo Lara, quienes dicen aspirarán por firmas.

Comprensible de Oviedo un candidato independiente y ajeno a los Partidos. En el caso de Molano no se comprende, porque se sabe que este buen político y exministro es afecto al Centro Democrático. Lo de Lara, se explica porque lo caracterizan sus conocidas garroteras con las directivas de los Partidos.

Molano se destaca entre estos tres “independientes”, gracias a su mayor conocimiento de la ciudad. Oviedo, serio, juicioso y estudioso profesional, trabaja día a día para acercarse a la ciudad que en el terreno no conocía. Ese desconocimiento le hizo una mala jugada cuando afirmara no estar de acuerdo con la necesarísima extensión de la Av. Boyacá y la construcción de la ALO del Norte.

Lara le invierte más tiempo a atacar a Enrique Peñalosa que a la formulación de rigurosas propuestas, seguramente tratando de cautivar ingenuamente los votos de la izquierda. Pasa por alto el exsenador que el exalcalde -en sus dos periodos- ha sido el mejor mandatario en décadas.

Por el Partido Alianza Verde asistieron Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y Martín Rivera. Todos activos concejales de la ciudad. Rojas y Rivera, buenos concejales pero en el caso de Rivera aún muy verde -no por ambientalista- y Rojas no parece tener la estatura para pretender dirigir la capital de los colombianos. La concejal Bastidas, en cambio, demuestra con creces una amplia formación, trayectoria, dedicación y servicio a la Ciudad Capital, que la distingue de todos los aspirantes que vienen participando en los conversatorios. Ojalá el Partido no le cobre factura por las críticas a la alcaldesa Claudia López y le impida ser candidata.

El Pacto histórico estuvo representado por Guillermo Alfonso Jaramillo y Carlos Carrillo. El excongresista y exsecretario de Salud Distrital, sin posibilidades algunas de llegar al Palacio Liévano, descartó su aspiración a penas supo que el presidente lo designaría ministro de Salud. Carrillo, integrante del Partido Polo Democrático Alternativo, se concentra en criticar y cuestionar todo y a todos, pero de propuestas cero. Su valor lo resalta en que es “Made in China” y mucha demagogia.

El grupo de aspirantes crecerá, por lo pronto, con la anunciada llegada de Gustavo Bolívar, quién desplazará al concejal Carrillo del liderato de una simplista estrategia centrada en cuestionar todo y a todos. No será suficiente para el exsenador del Pacto Histórico haber visitado a última hora algunas grandes ciudades alrededor del mundo para pretender ser el alcalde de Bogotá. También es conocida la intención de Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, integrante del Partido Alianza Verde y muy cercano a la alcaldesa Claudia López. Aún sin definirse y sin propuestas.

Seguramente también se sumará al grupo de aspirantes, más adelante, gracias a que goza de mayor recordación en la Ciudad Capital, Carlos Fernando Galán, quién ojalá sorprenda con ambiciosas y serias propuestas para los bogotanos. No puede desconocerse el bagaje y rigurosidad de Galán Pachón en los temas de Bogotá.

Quienes aspiran a dirigir la ciudad más importante de Colombia deben demostrar que tienen una visión clara de ella. Sus propuestas lo deben demostrar. Aún están a tiempo de robustecer sus equipos de trabajo para arriesgarse a plantear ambiciosas, serias y concretas propuestas para los bogotanos que apunten a darle soluciones efectivas al cúmulo de problemas que los aquejan.

